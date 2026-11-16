هذا المقال جزء من سلسلة “في دائرة الضوء” من جلوبال فويسز لشهر أكتوبر/تشرين الأول 2026 “عمالقة التكنولوجيا والسلطوية”. تكشف هذه السلسلة كيف تسهل وتعرقل عمالقة التكنولوجيا الحكومات والممارسات الاستبدادية وكيف تؤثر هذه القرارات في البلدان النامية. يمكنك دعم هذه التغطية بالتبرع هنا.

في 14 من شهر سبتمبر/أيلول، اجتمع بشكل خاص وزراء وإطارات سامية في أورومتشي، عاصمة منطقة الأويغور الصينية، عشية المنتدى الاقتصادي الرقمي لمنظمة شانغهاي للتعاون 2026. وكان الاجتماع بمثابة تمرين تقني خاص بالتطور والذي من خلاله ناقش المشاركون حول البنية التحتية الرقمية والتحول الصناعي والذكاء الاصطناعي وحوكمة البيانات وقيمتها الاقتصادية. تناول المنتدى موضوع “ترويج اتصال البيانات لمنظمة شانغهاي للتعاون، وتشكيل المستقبل باستخدام الذكاء الاصطناعي”.

إن اختيار أورومتشي كمكان لقاء لم يكن بمحض الصدفة، إذ أن السلطات الصينية تضع المنطقة الأويغورية كمدخل أرضي والذي من خلاله يمكن أن تتوسع البنية التحتية الرقمية والقدرة الحاسوبية وأنظمة البيانات والمعايير التقنية الصينية إلى منطقة آسيا الوسطى والسوق الأوروبية الآسيوية عامة. في الوقت الذي انعقد المنتدى في أورومتشي، ساعد هذا بكين لتجديد صورة منطقة مرتبطة دوليًا بالمراقبة الجماعية والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان وتُقدمها كواجهة للابتكار والتفتح والازدهار.

كما ترتكز هذه الاستراتيجية على الطاقة. إن منطقة الأويغور التي اعتبرتها بكين لفترة طويلة مصدرًا للبترول والغاز والكاربون والكهرباء لبقية الصين، فهي تعيد تعريف نفسها الآن كمصدر للقوة الحاسوبية الهائلة الضرورية للذكاء الاصطناعي. يُبنى الاقتصاد الجديد حول اقتصاد استخراجي قديم جدًا.

بالنسبة للأويغور، فإن تكاليف هذا التحول له أبعاد اقتصادية وسياسية واجتماعية وجسدية. ويجلب موطنهم التربة والكاربون والغاز والكهرباء وأكثر فأكثر القوة الحاسوبية فيما لديهم سيطرة قليلة على المشاريع والأرباح واستخدام البيانات. ما تطرحه بكين كتقدم تكنولوجي يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الاستغلال والرقابة بما في ذلك نقل الوظائف الموجهة من طرف الدولة، وفقدان سبل العيش القائمة على الأرض ووجود تلوث صناعي ومراقبة رقمية مقتحمة.

استعملت التكنولوجيا الرقمية في أرض الأويغور لمتابعة الحركة والاتصالات والممارسات الدينية والسلوك الاجتماعي اليومي. إن هذه الرواية والمعاناة التي سببتها لم تكن موضوع النقاش العام للمنتدى، وعلى خلاف ذلك، قدم المسؤولون التحول الرقمي للمنطقة كوعد للتحديث.

من الخطابات إلى الآلات الدائمة

حسب الإدارة الوطنية للبيانات الصينية، فإن الاجتماع الخاص الذي انعقد بتاريخ 14 سبتمبر/أيلول، جمع إطارات من الدول أعضاء منظمة شانغهاي للتعاون وبلدان أخرى شريكة. توصل تسعة أعضاء (بلوروسيا، الصين، إيران، كراخستان، كيرخيستان، باكستان، روسيا، طاجكستان وأوزباكستان) إلى اتفاق عن البيان الوزاري لمنظمة شانغهاي للتعاون حول الاقتصاد الرقمي لعام 2026.

علاوة على ذلك، أعد المشاركون “قائمة عن قضايا ونوايا التعاون ذات الأولوية في الاقتصاد الرقمي لمنظمة شانغهاي للتعاون، 2026-2027″ (上合组织数字经济领域重点合作事项和意向清单 (2026—2027)) والتي تضم 20 نية تعاون في أكثر من عشر قطاعات، تشمل من بينها البنية التحتية الرقمية والزراعة والصناعة التحويلية والطاقة والنقل واللوجيستية والوقاية من الكوارث والتربية والصحة وتطور القدرات.

إن الهيكل المؤسساتي ما وارء المنتدى هو أكثر أهمية من إعلان واحد؛ بعد المنتدى الاقتصادي الرقمي الأول لمنظمة شانغهاي للتعاون في تيانجين في عام 2025، تم إدراج منصة تعاون ترصد التقدم بصفة شهرية وتراجع المشاريع كل ثلاثة أشهر وتجري تبادلات ثنائية أو متعددة الأطراف كل ستة أشهر. بعبارات أخرى، يتبنى النظام بنحو استباقي التكنولوجيا والمقاييس والخدمات الصينية ومتطلبات البنية التحتية لدول منظمة شانغهاي للتعاون.

بحثت الدعوة لتقديم مقترحات لمجموعة 2026، حالات التعاون متعلقة بتقنية الجيل الخامس والحاسوبية السحابية ومراكز البيانات والكابلات العابرة للحدود والذكاء الاصطناعي والهوية الرقمية والإدراة الرقمية والتدفقات العابرة للحدود للبيانات وتكنولوجيات أمن البيانات. في شهر أغسطس/آب وخلال مؤتمر صحفي، كشفت السلطات أن مجموعة قصص نجاح لعام 2025، تضمنت “ميناء رقميًا وذكيًا” بين الصين وأوزباكستان، وفضاء بيانات من الثقة للتجارة بين الصين وروسيا ومنصة بيانات عن تمويل السيارات بين الصين وباكستان ودعم صيني لتبادل البيانات بأستانا، كازاخستان. وتقوم أيضًا مؤسسات السكك الحديدية الصينية والكازاخستانية بربط البيانات وإجراء تقييم مسبق لوثائق الشحن الخاصة بالطريق عبر بحر قزوين.

لماذا أورومتشي؟

خلال مؤتمر صحفي لشهر أغسطس/آب، وصفت السلطات الصينية منطقة الأويغور كأرض مع 19 بوابة، منها ثلاثة بوابات إقليمية للاتصالات الدولية و28 كابل للألياف العابرة للحدود الموجهة نحو آسيا الوسطى. يقولون أيضًا، إنهم يبحثون عن نقطة اتصال مباشر للشبكة الجذرية الوطنية للإنترنت وبوابة اتصالات دولية مع جميع الخدمات في المنطقة.

تذهب الطموحات إلى أبعد من الاتصال بشبكة الإنترنت، فالسلطات الإقليمية أعلنت عن مخططات لإنشاء مجموعات كبيرة للإعلام الآلي في أورومتشي وضواحيها وتشمل مجموعات بعشرات الآلاف (ومع الوقت ستصبح مئات الآلاف) من بطاقات التسريع. ويكمن هدفها في جعل المدينة مركزًا حاسوبيًا لخدمة أسواق آسيا الوسطى وأوراسيا عامة وترويج تصدير القدرة الحاسوبية ورموز الذكاء الاصطناعي.

كما كشفوا عن مخطط لإنشاء تحالف إقليمي موجه لترويج المقاييس الرقمية مع تكوين تقني دوري وفقًا لأنظمة إصدار الشهادات بحيث تكون المقاييس الصينية بمثابة “مرجع ذي أولوية” بالنسبة للبنيات التحتية في آسيا الوسطى. يمكن أن تحدد هذه المقاييس من يراقب البيانات، وكيف تتواصل الأنظمة وما هي أشكال وصول الدولة المدمجة في مراكز البيانات وأنظمة الهوية الرقمية والمدن الذكية وقواعد البيانات الحكومية.

منذ فترة طويلة، أشار الباحثون لمنظمة شانغهاي للتعاون باعتبارها منتدى والذي من خلاله تقوم الصين وروسيا بترويج الأفكار الحكومية حول “سيادة الإنترنت”. ووصفت دراسة أكاديمية حول استراتيجية الصين في مجال القواعد السيبيرانية كمنصة لتعزيز القواعد التي تعطي الأولوية للرقابة الحكومية وأمن المعلومات واستقرار النظام وفي كثير من الأحيان على حساب الشفافية والمساءلة وحقوق الإنسان. ولذلك، فإن مواءمة القواعد والمقاييس الرقمية تشكل تنسيقًا اقتصاديًا ومحاولة لتكوين هندسة الحوكمة الرقمية في المنطقة.

قاعدة الطاقة تحت مركز الذكاء الاصطناعي

يمكن أن يبدو الذكاء الاصطناعي شيئًا مجردًا، ولكن بنيته التحتية ملموسة للغاية. يتم تدريب النماذج وتشغيلها في مراكز البيانات مليئة بالمعالجات التي تستهلك كثيرًا من الطاقة ومتصلة بشبكات كهربائية وأنظمة التبريد. تقول الوكالة الدولية للطاقة صراحة: “لا وجود للذكاء الاصطناعي دون الطاقة”، حيث يستهلك مركز بيانات نموذجي مخصص للذكاء الاصطناعي الكثير من الكهرباء، ما يعادل طاقة 100 ألف مسكن، في حين أن التركيبات الأكبر بكثير في طور الإنشاء، يمكنها استهلاك لغاية 20 مرة أكثر. من المتوقع أن يتضاعف الطلب العالمي على الكهرباء المخصصة لمراكز البيانات وأكثر من ذلك بين سنوات 2024 و2030، مدفوعة إلى حد كبير من الذكاء الاصطناعي.

تتبع الاستراتيجية الرقمية الصينية جيوغرافية الاستخراج قديمة جدًا. خلال عشرات السنين، حوّل نقل الغاز والكهرباء والكربون من الغرب إلى الشرق، الطاقة انطلاقًا من حدود الثروات للداخل نحو المراكز الصناعية في الشرق. لتسهيل الطريق نحو اقتصاد البيانات، منذ 2023، طلب علنيًا رئيس موبايل تشاينا، “يانغ جي” توسيع قدرات تخزين ومعالجة وتدريب وتمثيل البيانات الشرقية إلى غرب الصين.

“بيانات من الشرق وإعلام آلي من الغرب” تنقل جزءًا من أعمال الحوسبة إلى المناطق الغربية حيث تلبي الأرض والكهرباء طلب بقية الصين. في منطقة الأويغور وعلاوة على أنابيب الغاز وصادرات الكاربون والكهرباء ومراكز البيانات ومجامع الذكاء الاصطناعي، تمت إضافتها الآن إلى قائمة استخراج الموارد الطبيعية.

تعتبر بكين منطقة الأويغور بمثابة “قاعدة استراتيجية للأمن الوطني في الطاقة والمصادر”. وتقدر الأرقام الرسمية إنتاجها من الطاقة الأولية عام 2025 بحوالي 510 مليون طن متري من الكربون، وقدرتها المركبة من الطاقات المتجددة بأكثر من 170 مليون كيلو واط. وتُنقل الكهرباء من المنطقة نحو أكثر من 20 منطقة على مستوى المقاطعات وتُصنف حوالي ثلث هذه الكهرباء المصدرة كطاقة خضراء. كما تأمل السلطات المحلية أن تصبح المنطقة قاعدة “الحوسبة الخضراء” وتخطط لتصدير قدرات الحوسبة ورموز الذكاء الاصطناعي (وهي وحدات تتم معالجتها بواسطة نماذج اللغة) نحو آسيا الوسطى.

من وجهة نظر سياسية، يؤدي وضع أرض الأويغور “كقاعدة استراتيجية للأمن الوطني” لوضع مواردها على برنامج عمل أمن حكومة بكين. لا شك باستمرار اتخاذ القرارات بخصوص الأرض والمناجم ونقل الكهرباء والبينية التحتية للحوسبة، من خلال طريق نظام هرمي تسيطر عليه الدولة والشركات الكبرى. إن الأويغور، الذين حرموا من المشاركة السياسية الفعلية، لا يملكون سوى مساحة ضئيلة للمساءلة عن استخدام الأرض والأضرار البيئية أو توزيع الدخل. بالتالي، فإن استخراج الطاقة والحوكمة الرقمية يعززان بعضهما البعض: أحدهما يوفر الطاقة المادية، في حين يقوم الآخر بتوسيع قدرة الدولة للإشراف على الأرض والسكان وإدارتهم.

يتطلب التعدين والمجمعات الصناعية وممرات النقل وقواعد الطاقة الهوائية والشمسية أراض، وفي منطقة قاحلة تحتاج إلى الماء، المورد الشحيح. عندما يُعاد تنظيم سبل العيش الزراعية أو الحيوانية حول مشاريع حكومية، من المحتمل أنه سيواجه المزيد من الأويغور فقدان استقلالهم بالأرض والانفصال الأسري والنزوح القسري بسبب العمل أو مهام عمل تمليها السلطات.

رغم أن البيانات العمومية لم تكشف عن عدد الأويغور الذين تعرضوا للنزوح لاسيما بسبب إنشاء المرافق الطاقوية والحوسبة، غير أن خبراء في حقوق الإنسان للأمم المتحدة حذروا في شهر يناير/كانون الثاني 2026 من كون برامج نقل العمالة التي تفرضها الدولة وتؤثر على الأويغور تظهر علامات الإكراه وقد تؤدي إلى النزوح. تتبعت أبحاث جامعة شيفيلد هلام العمالة الأويغورية التي فرضتها الدولة على طول سلسلة توريد الطاقة الشمسية بدءًا من استخراج الكوارتز وإنتاج البوليسيليكون الذي يعمل بالفحم وحتى تصنيع وحدات الطاقة الشمسية.

لا تكفي العلامة “الخضراء”، التي تطبق على مركز بيانات الذكاء الاصطناعي، وحدها لتكون سلسلة التوريد نظيفة وخالية من اليد العاملة. وثقت دراسة عن مدن الصناعات الثقيلة للمنطقة تلوثًا خطيرًا تسببها الذرات، رغم أنها لم تقيم آثار مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي ولم تحدد النتائج الصحية الخاصة بالأويغور.

واجهة رقمية مبنية على دولة الرقابة

يوجد تناقض عميق عند تقديم أورومتشي كمركز لمستقبل رقمي بسيط وشامل.

تعتبر منطقة الأويغور المكان حيث أنشأت السلطات الصينية أحد أنظمة رقابة السكان المتمركزة على التكنولوجيا الأكثر إقحامًا في العالم. وفقًا لتقرير هيومان رايتس ووتش، أضافت منصة العمليات المشتركة معلومات الأشخاص وسجلتهم للتمكن من البحث عنهم حسب نشاطاتهم اليومية بدءًا من سلوكاتهم الدينية وعلاقاتهم الأسرية لغاية استعمال الهاتف والتواصل الاجتماعي. ويمكن أن يعتبر السلوك الشرعي كعلامة شكّ.

وثّق كذلك تقييم مكتب حقوق الإنسان للأمم المتحدة لسنة 2022، رقابة واسعة وقيود جسيمة على الخصوصية والتنقل والتعبير في المنطقة. وخلُص إلى أن حجم الاعتقالات التعسفية والتمييزية والانتهاكات ضد الأويغور من شأنها أن تشكل جرائم دولية وبالخصوص جرائم ضد الإنسانية.

لم يعالج منتدى منظمة شانغهاي للتعاون المسائل الهامة في مجال حقوق الخصوصية والرقابة المستقلة والتمييز الخوارزمي والتدابير التصحيحية ضد سوء الاستخدام ومشاركة المجتمع المدني والضمانات ضد مراقبة الدولة. وقد نوقشت “حوكمة البيانات” على وجه الخصوص كمسألة متعلقة بجيل القيم واتصال الأسواق بالإنترنيت ومواءمة القواعد وتسهيل التدفقات العابرة للحدود.

كما لم تُنشر القائمة الكاملة للمشاريع، التي يستحيل تقييم تداعياتها في مجال حقوق الإنسان. وضمت فئات التعاون المدن الذكية والإدارة والهوية الرقمية ومجموعة بيانات الذكاء الاصطناعي ومنصات للخدمات العمومية (أنظمة قادرة على توسيع الخدمات العمومية وسلطة الدولة). ولا تُظهر الأدلة المتاحة أن مشاريع المنتدى تصدر أنظمة الرقابة والتي تُستعمل ضد الأويغور.

لا تتعلق المسألة في معرفة ما إذا كانت البنية التحتية الرقمية تجلب أرباحًا اقتصادية، الممكن جلبها؛ ولكن تتعلق المسألة بمعرفة أي قاعدة تسيرها، ومن يمكن الوصول إلى البيانات، وما هي تدابير الحماية الموجودة عند استخدام التكنولوجيا ضد أشخاص تدعي خدمتهم. الشفافية مهمة ولكنها تبقى ضعيفة.

المنتدى كمسرح سياسي

كانت السلطات الصينية صريحة بشكل غير اعتيادي حول الهدف السياسي لعقد المنتدى في منطقة الأويغور. في المؤتمر الصحفي لشهر أغسطس/آب، وصفه إطار سامي للإقليم “العملية السياسية المهمة” في خدمة الاستراتيجية الوطنية وقال إنه يعكس صورة الاستقرار الاجتماعي والتقدم الاقتصادي والوحدة وسعادة السكان.

وبالتالي، كان للمنتدى هدفان متوازيان: على المستوى المادي، اتصال البنية التحتية للحوسبة وأنظمة البيانات والقواعد التقنية الصينية مع الدول الجوار؛ على المستوى السياسي، استبدال التركيز على القمع بسرد عن الرقابة التكنولوجية والازدهار. كانت أورومتشي المشهد وكأنها رسالة، فبكين قدمت المنطقة حيث استُعملت وسائل رقمية بغية تصنيف ومراقبة ومعاقبة الأويغور كامتحان يكون فيها نمط التطور جديرًا بثقة الأجنبي.

تشكل أيضًا تحول منطقة الأويغور إلى مركز رقمي أوروآسيوي انعكاسًا للسلطة السياسية نحو الخارج: حول البنيات التحتية والبيانات، وحول السردية الدولية بخصوص ما جرى للأويغور.

في غياب الشفافية، وتقييم انتهاكات حقوق الإنسان والحكومات والمواطنة، لا يمكن تقييم بشكل ملحوظ الشركات المشاركة والتكنولوجيات واتفاقات تبادل البيانات أو المخاطر بالنسبة لحقوق الإنسان. دون هذا التدقيق، يمكن للتعاون الرقمي أن يقلص الفجوة التكنولوجية مثلما وعد به منظمو المنتدى، ولكن يمكن أن يؤدي إلى نقل التسلسل الهرمي الاستخراجي القديم إلى عصر الذكاء الاصطناعي، وترسيخ نموذج استبدادي للحوكمة الرقمية عبر الحدود بشكل أعمق (مما يجعل من الصعب التشكيك فيه).