بقلم علي أرميجو

يُعد هذا المقال جزءًا من سلسلة “في دائرة الضوء” من جلوبال فويسز لشهر أكتوبر/تشرين الأول 2026، بعنوان “عمالقة التكنولوجيا والسلطوية”. تستكشف هذه السلسلة كيف تسهل وتعرقل عمالقة التكنولوجيا الحكومات والممارسات الاستبدادية وكيف تؤثر هذه القرارات في البلدان النامية. يمكنك دعم هذه التغطية بالتبرع هنا.

كانت شبكة الإنترنت دائمًا مُضللة لحد ما، وكونها تنتشر في المسطحات المائية والشاشات والمناطق الزمنية، فهي تتواجد في تعدد وتتشكل أكثر فأكثر من قبل المؤسسات التكنولوجية، والكابلات هي التي تجعل كل هذا سهلاً، إنها عامودها الفقري.

مع وجود أكثر من 600 كابل للإنترنت بحري نشيط، أو مخطط له، يغطي أكثر من 1.5 مليون كيلومتر في أرجاء العالم كله، جزء كبير منه مملوك ومدار أساسًا من طرف احتكارات تكنولوجية أمريكية: جوجل وأمازون وميتا ومايكروسوفت.

تمتد هذه البنية التحتية بشكل كبير على طول طريق المحيط الأطلسي لسفن العبيد واستخراج البترول ومرتبطة خوارزميًا بإرث من العنف الاستعماري وممارسات العمل الاستغلالية.

كابلات بحرية

بعد ثلاث سنوات من وضع الإنترنت تحت تصرف الجمهور، وافقت حكومة الولايات المتحدة الأمريكية قانون الاتصالات لعام 1996، حيث حثّت الشركات المستقلة وخدمات الاتصال لمنافسة السوق العالمي. إن مرونة القوانين وإزالة الحد الأقصى لملكية محطات الراديو، خلقت المزيد من الفرص لتكتلات إعلامية، أغلبها تمولها شركات تكنولوجية خاصة التي تملك وتدير وتؤثر على المحتويات الموجهة للجمهور.

لا يزال على حاله حتى الآن، بما أن جوجل وأمازون وميتا ومايكروسوفت تملك حاليًا أكثر من 75% من الكابلات البحرية في كل أرجاء العالم. تتحكم هذه الشركات في مكان تدفق المعلومات فعليًا والمنصات التي من خلالها تتدفق المعلومات، أي هذه البيانات.

إن زيادة أهمية الكابلات البحرية في السياسة العسكرية والاقتصادية للقوى العالمية الكبرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل والمملكة العربية السعودية تعد نقطة بداية لفهم العلاقة التآكلية وإن كانت علاقة اعتماد متبادل، بين الذكاء الاصطناعي والمنشآت النفطية.

في 2026، أعلنت اللجنة الفيدرالية للاتصالات عن قانون الشفافية في الاتصالات والتكنولوجيا، بمثابة تحديث لقانون شبكات الاتصالات الآمنة والموثوقة لعام 2019، بتوسيع قائمة رقابة اللجنة حول “التكنولوجيا والمعدات الضارة من الخصوم الأجنبية” لتشمل الصين وروسيا وكوريا الشمالية وإيران. جاء هذا الإجراء كردّ على القيود التي فرضتها إيران على المرور عبر مضيق هرمز، المنطقة الهامة للنقل العالمي للنفط والبنيات التحتية للكابلات البحرية حيث استثمرت فيه كثيرًا الولايات المتحدة الأمريكية.

الذكاء الاصطناعي والمنشآت النفطية

لم نشاهد انتعاشًا من هذا النوع في الاستثمار في الكابلات البحرية منذ إتاحة الإنترنت للجمهور عام 1993، هذا يفترض تغيرًا فعليًا في المجال الرقمي، بدءًا من الفضاء الخاص للاتصالات العسكرية لتصبح فضاءً عامًا. في تلك الحقبة، ظهرت أمازون وإيباي على الشبكة مع صالات الدردشة ومحركات البحث ووسائل الإعلام المستقلة، وبدورها دخل الميدان الرقمي في منازل أولئك الذين يمكنهم تحمل تكاليفه.

في أيامنا الحالية، تعد سياسة البنيات التحتية للإنترنت أكثر حضورًا بشكل متزايد في الاستراتيجية العسكرية واتخاذ القرارات السياسية. ويبدو أن الصين طلبت من إيران مساعدتها لحماية نفسها من هجومات الحوثيين على طول ساحل البحر الأحمر وحول مضيق باب المندب، بما أن الصادرات النفطية لأرامكو السعودية لا زالت عرضة للخطر حيث استثمرت فيها 4000 مليون دولار. وتمتلك الشركات الصينية والأمريكية مثل علي بابا وأمازون وإي بي أم وجوجل ومايكروسوفت بعضًا من الاستثمارات الكبرى في مجلس التعاون لدول الخليج العربية حيث تملك المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة أكبر عدد من مشاريع مراكز البيانات والسحابة.

ترتبط هذه البنية التحتية للإنترنت ارتباطًا وثيقًا بالمنشآت النفطية، بما أن أنظمة الغاز الطبيعي المستخدمة بشكل متزايد للإبقاء على تشغيل مراكز بيانات الولايات المتحدة الأمريكية مع تحسينها بواسطة الذكاء الاصطناعي، وهو ما ينطوي عمليًا على نهب المنصات المادية والرقمية، التي تتواصل المجتمعات عبرها. على المستوى الذري، يتكون النفط الخام في معظمه على الهيدروكربونات التي تم تحسينها بواسطة الذكاء الاصطناعي على شكل أدوات حفر الآبار وتقييمات بيئية.

الذكاء الاصطناعي في الخليج

في شهر أبريل/نيسان 2025، أبرم رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، دونالد ترامب، اتفاق استثمار بقيمة 600 مليار دولار في الأنظمة التكنولوجية والدفاعية مع المملكة العربية السعودية. في الشهر ذاته، أطلق صندوق الاستثمارات العامة السعودي HUMAIN، وهي شركة للذكاء الاصطناعي متكاملة رأسيًا وتطور نمط تعلم اللغات مع اللغة العربية كلغة رئيسية، وتقع بينيتها التحتية المعلوماتية بالكامل في المملكة العربية السعودية.

في شهر مارس/آذار 2026، أعلنت HUMAIN عن شراكة مع TURING، وهو مختبر أمريكي للذكاء الاصطناعي السحابي يساعد الشركات من قائمة FORTUNE 500 على توسيع نطاق وكلاء الذكاء الاصطناعي ونشرهم. توضح هذه المبادرة أن موقف المملكة العربية السعودية كمصدر أكثر منه مستهلك بحت، يعزز الحلقة المفرغة المتمثلة في رقابة الولايات المتحدة الأمريكية واستثمارها في البنية التحتية الكاملة للذكاء الاصطناعي وتحديدًا في منطقة الخليج.

على بعد 16 كيلومترًا، يتواجد أكبر متلقي للمساعدات الخارجية الأمريكية منذ أن بدأت تُستعمل الكابلات استراتيجيًا في الحرب وخلال الحرب العالمية الثانية. يضم هذا المشروع الكولونيالي مراكز بيانات تملكها أمازون ومايكروسوفت أزور وجوجل كلود وأوراكل، وهي شركات حصلت على عقد Joint Warfighting Cloud Capability بحوالي 9000 مليون دولار مع وزارة الدفاع.

البنية التحتية الوظيفية

تاريخيًا، تعتمد إسرائيل على واردات البترول وأكبر مورد سرقته هو حقل ليفياثان للغاز الطبيعي، وهو أكبر احتياط للغاز الطبيعي في البحر الأبيض المتوسط، والواقع قبالة سواحل قطاع غزة. بهذه الطريقة، تعتمد سياسة الطاقة للمشروع الاستيطاني على قدرتها على الإبقاء على بنية تحتية للذكاء الاصطناعي تدعمها الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي الوصول إلى موارد الغاز الطبيعي المنهوبة من الأراضي المسروقة للشعب الفلسطيني.

بما أن الولاية القضائية للبيانات تقع على عاتق البلد المضيف حيث توجد فيه البيانات، فإن الشعب الفلسطيني يعاني باستمرار من فقدان أرضه وبياناته وسجله الرقمي. مع اعتمادهم بشكل كبير وقوي على البنية التحتية الرقمية الإسرائيلية، الممولة والمدعومة أساسًا من طرف المصالح الأمريكية، غالبًا ما يتم استبعاد الفلسطينيين من النقاشات والقرارات العامة التي تؤثر على سبل عيشهم، أو يقتلون بأسلحة تمولها الولايات المتحدة الأمريكية قبل أن تتيح لهم فرصة المشاركة.

في 24 سبتمبر/أيلول، خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في نيويورك، ألقى رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، كلمة أمام المجلس من مكتبه في مدينة رام الله، بعد منعه من الدخول للمرة الثانية على التوالي. تحدث عن الآثار المدمرة للحرب الإبادة التي تشنها إسرائيل في غزة وطلب من بقية العالم محاسبتهم على أفعالهم وإنهاء الاحتلال الحالي.

“لن نغادر أرضنا، ولن نقبل بالتهجير ولن نسمح لأحد بتقرير مستقبلنا نيابة عنا”.

علي أرميجو، فنانة وكاتبة وصحافية تعيش في مدينة نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية.