الأشخاص من اليسار إلى اليمين: بريندا مارتينيث، ماريالي إنكارناسيون، ثرايدي كاستيو. مجموعة صورة من إعداد جلوبال فويسز.
تم نشر هذا المقال لأول مرة على منصة راييث كليماتيكا في 26 فبراير/ شباط 2026. ويُعاد نشر نسخة معدلة منه على منصة جلوبال فويسز بموجب إذن من المنصة الأصلية.
يعتبر هذا المنشور جزءًا من سلسلة في “دائرة الضوء” لشهر مايو/ أيار 2026، تحت عنوان “أزمة عالمية، حلول محلية”. ستعرض هذه السلسلة قصصًا للمقاومة، والمبادرات الناجحة للعمل المناخي، فضلًا عن رؤىً حول جهود المجتمعات الجنوبية في مجابهة الأزمات، وأيضًا تحلل ما قد تعنيه هذه الجهود للأجيال القادمة، إضافةً إلى موضوعات أخرى. يمكنك دعم هذه التغطية بالتبرع هنا.
ماذا يعني أن تحب وطنك عند العناية بالبيئة؟ في ظل الأزمة المناخية، وفقدان التنوع البيولوجي، وتدهور الأنظمة البيئية، يمكن أن يتجلى حب الوطن أيضًا في حماية الطبيعة التي تدعم استمرارية الحياة، وتسهم في ازدهار الاقتصاد، وتعزز رفاه المجتمع بأسره.
قامت ثلاث متخصصات في مجال علم البيئة والإدارة البيئية من جمهورية الدومينيكان، بعرض هذه الرؤية لأجل خدمة الوطن، التي لا تقتصر على كونها شعورًا بالانتماء فحسب، بل تتجسد في ممارسات يومية تهدف إلى حماية الموارد الطبيعية وضمان تحقيق التنمية المستدامة للأجيال الحاضرة والقادمة.
صورة بريندا مارتينيث، من منصة راييث كليماتيكا، ونُشرت بإذن منها.
بريندا مارتينيث متحصلة على شهادة في علم البيئة والإدارة البيئية، وفي الوقت الراهن تشغل منصب مديرة لمحمية كانيون ديل ريو غورابو للحياة البرية، تقول، إن خدمة جمهورية الدومينيكان يعني الالتزام، والمسؤولية ،والحب. موضحةً: “هذا حبي للطبيعة، وحبي لوطني، وحبي للناس الذين يعتمدون في معيشتهم على الموارد الطبيعية. فكل قرار اتخذه، وكل إجراء أقوم به في مجال الحفاظ على البيئة، وكل يوم عمل أقضيه في المنطقة المحمية، إنما أقوم به انطلاقًا من قناعتي بأنني أُسهم في بناء مستقبل أكثر استدامة”.
رغم إنها تشعر بالفخر بالعمل الذي تنجزه إلا إنها مدركة للتحديات. تبيّن: “ليس الأمر سهلًا دائمًا”، “ولكنه شعور يبعث على الرضا والإنجاز العميق بأن أدرك أن عملي يساهم في الحفاظ على الثروات الطبيعية لوطننا. فخدمة الوطن من خلال حماية البيئة يعد بالنسبة لي، وسيلة للتعبير عن حبي له، عبر أفعال ملموسة تنبع من القلب”
صورة ماريلي إنكارناسيون، من منصة راييث كليماتيكا، ونُشرت بإذن منها.
بالنسبة لماريلي إنكارناسيون، المتخصصة في علم البيئة والإدارة البيئية في جمهورية الدومينيكان، إن حب الوطن من خلال إلقاء نظرة عبر العدسة البيئية يتعدى المفهوم التقليدي المتربط بالانتماء الجغرافي أو السياسي. في رأيها الشخصي، ترى أن الحب ينبع من مسؤولية بيئية وأخلاقية تجاه الأرض ومواردها الطبيعية التي تقوم عليها الحياة؛ إنها الأنظمة البيئية التي تسهم في تنظيم المناخ، ومستجمعات المياه التي توفر الماء، والتنوع البيولوجي الذي يشكل جزءًا من الهوية الوطنية والتراث الثقافي.
تضيف: “إن الوطن من منظور بيئي هو، قبل كل شيء، منظومة حية تتألف من الغابات والتربة والأنهار والبحار والجبال، التي تتفاعل فيما بينها وتدعم الحراك الاجتماعي والاقتصادي للدولة. فبدون هذه المقومات، يفتقر مفهوم التنمية ذاته إلى أساس يستند إليه. إذ يعتمد الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي وإمدادات الطاقة والاستقرار المناخي اعتمادًا مباشرًا على سلامة النظم البيئية.”
في هذا السياق، ترى أن الدفاع عن الوطن وحبه “لا يقتصران على حماية أراضيه من التهديدات الخارجية، بل يشملان أيضًا الإدارة المسؤولة للموارد الطبيعية، والحفاظ على التنوع البيولوجي، وإعادة تأهيل المناطق المتدهورة بيئيًّا. فالعناية بالتربة تعني الحفاظ على القاعدة الإنتاجية، وحماية مصادر المياه تعني صون الحياة، أما الحفاظ على الغابات فيعني ضمان التوازن المناخي وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الظواهر الجوية المتطرفة.”
أما ثرايدي كاستيو، المتخصصة في علم البيئة والإدارة البيئية، والمتحصلة على شهادة في تخصص (الاستدامة البيئية من أجل التنمية المحلية والإقليمية)، فترى أنه قبل الحديث عن حب الوطن، من المهم أولًا إدراك المعنى الحقيقي لمفهوم “الوطن”.
صورة ثرايدي كاستيو، بعدسة منصة راييث كليماتيكا، ونُشرت بإذن منها.
يرتبط مفهوم الوطنية لدى كثيرين بالثقافة والتاريخ والهُوية الوطنية، بينما يربطه آخرون بالحروب أو السياسة أو الصراعات الأيديولوجية. إلّا أنها تبين أن هذه التصورات الواسعة كثيرًا ما تجعل الناس يغفلون عن أبسط معانيه: ألا وهو العناية بوطننا ليظل مكانًا جميلًا وصحيًا للأجيال الحاضرة والقادمة.
لهذا، فإن حب جمهورية الدومينيكان، بالنسبة إليها، يعني “أن نحب الوطن لا باعتباره رمزًا مجردًا، بل بوصفه أرضًا حية تضم أنهارها وشواطئها وجبالها وتنوعها البيولوجي”.
تردف قائلةً: “إن فقدان كل غابة يزيد من قابلية المجتمعات للتضرر جراء الكوارث، وكل نهر يتعرض للتلوث يحدّ من الفرص المتاحة، وكل قرار غير مسؤول يعرض مستقبلنا المشترك للخطر. فالعناية بالبيئة ليست مجرد موضة عابرة أو ترفًا، بل هي وسيلة ملموسة لحماية الاقتصاد والصحة العامة والاستقرار الاجتماعي. ومن هذا المنطلق، فإن حماية الطبيعة تُعد فعلًا يدل على حب الوطن. فكل من يحرص على المياه، ويسهم في الحد من التلوث، ويزرع شجرة، ويجعل الأجيال الحاضرة والقادمة نصب عينيه في كل قرار يتخذه، إنما يمارس أحد أصدق أشكال حب الوطن وأجملها، من خلال فعل بسيط يتمثل في العناية ببيته ووطنه”.