تم نشر هذا المقال لأول مرة على منصة راييث كليماتيكا في 26 فبراير/ شباط 2026. ويُعاد نشر نسخة معدلة منه على منصة جلوبال فويسز بموجب إذن من المنصة الأصلية.

يعتبر هذا المنشور جزءًا من سلسلة في “دائرة الضوء” لشهر مايو/ أيار 2026، تحت عنوان “أزمة عالمية، حلول محلية”. ستعرض هذه السلسلة قصصًا للمقاومة، والمبادرات الناجحة للعمل المناخي، فضلًا عن رؤىً حول جهود المجتمعات الجنوبية في مجابهة الأزمات، وأيضًا تحلل ما قد تعنيه هذه الجهود للأجيال القادمة، إضافةً إلى موضوعات أخرى. يمكنك دعم هذه التغطية بالتبرع هنا.

ماذا يعني أن تحب وطنك عند العناية بالبيئة؟ في ظل الأزمة المناخية، وفقدان التنوع البيولوجي، وتدهور الأنظمة البيئية، يمكن أن يتجلى حب الوطن أيضًا في حماية الطبيعة التي تدعم استمرارية الحياة، وتسهم في ازدهار الاقتصاد، وتعزز رفاه المجتمع بأسره.

قامت ثلاث متخصصات في مجال علم البيئة والإدارة البيئية من جمهورية الدومينيكان، بعرض هذه الرؤية لأجل خدمة الوطن، التي لا تقتصر على كونها شعورًا بالانتماء فحسب، بل تتجسد في ممارسات يومية تهدف إلى حماية الموارد الطبيعية وضمان تحقيق التنمية المستدامة للأجيال الحاضرة والقادمة.

بريندا مارتينيث متحصلة على شهادة في علم البيئة والإدارة البيئية، وفي الوقت الراهن تشغل منصب مديرة لمحمية كانيون ديل ريو غورابو للحياة البرية، تقول، إن خدمة جمهورية الدومينيكان يعني الالتزام، والمسؤولية ،والحب. موضحةً: “هذا حبي للطبيعة، وحبي لوطني، وحبي للناس الذين يعتمدون في معيشتهم على الموارد الطبيعية. فكل قرار اتخذه، وكل إجراء أقوم به في مجال الحفاظ على البيئة، وكل يوم عمل أقضيه في المنطقة المحمية، إنما أقوم به انطلاقًا من قناعتي بأنني أُسهم في بناء مستقبل أكثر استدامة”.

رغم إنها تشعر بالفخر بالعمل الذي تنجزه إلا إنها مدركة للتحديات. تبيّن: “ليس الأمر سهلًا دائمًا”، “ولكنه شعور يبعث على الرضا والإنجاز العميق بأن أدرك أن عملي يساهم في الحفاظ على الثروات الطبيعية لوطننا. فخدمة الوطن من خلال حماية البيئة يعد بالنسبة لي، وسيلة للتعبير عن حبي له، عبر أفعال ملموسة تنبع من القلب”