في نهاية كل أسبوع، تتحول ممرات حديقة الشعب في شنغهاي إلى معرض مفتوح: مظلّات تكسوها أوراق خُطّت بخط اليد، وآباء وأمهات يتبادلون معلومات حول أبنائهم غير المتزوجين: العمر، والطول، والتعليم، والدخل، وما إذا كانوا يمتلكون شقة سكنية. إنه واحد من أشهر أسواق الزواج في الصين، حيث تتقاطع الأماني الشخصية مع التوقعات الاجتماعية على مرأى من الجميع منذ عام 2005.

لسنوات، ظلت كلمة “شنغ نيوي” (剩女)، يُترجم حرفيًا إلى “النساء المتبقيات” تقتفي أثر النساء اللاتي ظهرت ملفاتهن الشخصية هناك كطيفٍ ثقيل لا يبارحهن وتحاصرهن أينما حللن.

قد تبدو الترجمة الحرفية للمصطلح قاصرة عن نقل المعنى، لأن اللفظ الصيني الأصلي أشدّ وقعًا ويختزن مرارة أشمل؛ إذ لا ينحصر حرف “شنغ” (剩) في حدود الإشارة إلى معنى “المتبقي”، بل يحمل بين طياته إيماءة إلى شيءٍ تُرك لغبار الوقت وبات في غياهب الإهمال. وفي مضامين الحياة اليومية، يُطلق هذا اللفظ على بقايا طعامٍ عبرت أوج نضارتها، ولم يعد أمامها سوى أن تُلقى جانبًا.

بعد شيوع هذا المصطلح في الأوساط الصينية أواخر العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، بات يرمي بسهامه نحو النساء الحُضَرِيّات غير المتزوجات – وأغلبهن من ذوات الباع الطويل في العلم والعمل – اللاتي يُصنفن بأنهن ممن “فاتهن قطار الزواج” بمجرد تخطيهن أواخر العشرينيات. لم تقف تلك الوصمة عند حدود التوصيف الحيادي، بل صاغت القرار الذاتي المستقل في هيئة إدانة اجتماعية.

لكن إن أجلتَ النظر في الفضاء الإعلامي الصيني اليوم، فستجد أن صدى “شنغ نيوي” قد خفت صداه وغاب عن الواجهة؛ ليتصدر المشهد بدلاً منه مصطلحٌ أخفّ وطأة هو “تشونغ نيوي” (中女)، ويُترجم حرفيًا بـ “نساء المنتصف”، لوصف النساء غير المتزوجات في الثلاثينيات من العمر في وسائل الإعلام ومواقع التواصل على حدٍّ سواء.

توارى اللفظ وبقيت ظلاله. تهذّبت اللغة، لكنها ظلّت تلسع؛ فبدلًا من وصفهن الصريح “بالمتبقّيات”، ظهرت عبارات مواربة: قلقٌ من أن تكون المرأة “صعبة الإرضاء”، وتحذيرٌ من أن يفوتها “قطار” الزواج والإنجاب، وتساؤلٌ مستنكِرٌ عن سبب عدم عثور امرأة ناجحة على شريك حتى الآن.

ولأن “تشونغ نيوي” لا يزال يضع أعمار النساء تحت المجهر، استحدثت بعض النساء قاموسًا موازيًا ومنابر خاصة على “شياوهونغشو” و”دوبان”، يتحدثن فيها عن هذه الضغوط بصوتهن المستقل. فأعدن توجيه البوصلة نحو: “تسويهون” (催婚)، وهو الإلحاح الأسري المتكرر على الزواج، و”كونغهون” (恐婚)، أي توجس النساء من مؤسسة الزواج والتردد حيالها.

تعكس هذه المفردات تحوّلًا في مسار النقاش؛ إذ لم يعد يقتصرعلى تعثر النساء في مجاراة أعراف المجتمع وبلوغ سقف توقعاته، بل انتقل الثقل نحو تساؤل جوهري: ما جدوى الانصياع لتلك المعايير أصلًا؟

سبع سنوات قضتها “شي يوان نيمي” (十元尼美) تحت وطأة الضغط للزواج منذ تخرجها من الجامعة، كما كتبت على منصة “شياوهونغشو”. مع بلوغها الثلاثين، خفتت حدة الملاحقة، لا بدافع تقبّل عائلتها لخياراتها، بل لأن القائمينَ على ترتيب الزيجات عدّوها سلعةً فات أوانها في سوق الزواج. وفي الرابعة والثلاثين، أوشك والداها على الكفّ عن إثارة الموضوع تمامًا.

“ابتعدي”… تلك كانت أولى نصائحها لمن تواجه المصير ذاته؛ حين غادرت هونان متوجهة إلى بكين، خفّ ضغط والديها ليوصد خلف سماعة الهاتف ويتحول إلى مكالمات عابرة، قبل أن ترتحل لاحقًا إلى إسبانيا. وكتبت: “أحيانًا، لا تُنتزع الحرية بالإقناع، بل بالرحيل”.

تتجه منشورات أخرى إلى مساءلة الضغط نفسه، كمنشور حساب “ويبي تشون تيان شو” (渭北春天树) الذي حمل عنوانًا لافتًا: “الإلحاح على الزواج هو في جوهره نفيٌ وإقصاء” (催婚的本质是一种驱逐). ولم تعد هذه النقاشات ترى المشكلة في “شنغ نيوي” أو في العازبات، بل تقلب الطاولة على السردية السائدة لتضع القيم العائلية التقليدية المحافظة نفسها على طاولة النقاش.

ذهبت بعضهن أبعد من ذلك، فانتزعن الوصمة وحوّلنها وسامًا. على الإنترنت، تُعيد المنشورات صياغة المصطلح بتلاعبٍ ذكي بالحروف الصينية المتطابقة في النطق (شنغ): إذ يتحول حرف “剩” (بمعنى متبقّية أو فائضة) إلى “胜” (بمعنى منتصرة أو فائزة). وفي منشور على “شياوهونغشو”، تكتب مستخدمة باسم “كيفن” بحسم: “أنا لستُ امرأة فائضة، بل امرأة فائزة”، داعيةً النساء إلى اختيار العزوبية بدل الارتهان لشريكٍ لا يرقى لطموحهن لمجرد الإرضاء، وإلى صقل الذات، والاحتفاء بالخلوة مع النفس.

في منشور آخر، تردّ صاحبة حساب “يوميات ادخار شياو لي” (小李存钱记) على هواجس والدتها إزاء بلوغها الثلاثين دون زواج، مذيّلةً صورتها بعبارة: “لستُ امرأة فائضة! أنا امرأة فائزة!” وتروي كيف تتنقل بكدٍّ بين مشاريع عمل متعددة وتبني قاعدة متابعين عبر الإنترنت، متخذةً من جهدها وعائدها المادي صكّ إثباتٍ لقيمتها. وهكذا يُقصي هذا الطرح الزواج بوصفه مقياسًا للنجاح، لكنه يُعلي في المقابل من شأن الإنجاز المهني والاستقلال المالي.

لا تُبدّد هذه المنشورات وصمة “شنغ نيوي” بالكامل، بل ترصد كيف يتصدى لها المستخدمون؛ بالتمرّد على سطوة العائلة، وتناقل سُبل الإفلات من قبضتها، وتحويل “المتبقّية” إلى “منتصرة”. غير أن سردية الانتصار تضعنا أمام مفارقةٍ أخرى: إذا كان على المرأة العازبة أن تُلوّح بدخلها ومسيرتها واستقلالها لتبرّر خياراتها، فأيُّ متّسعٍ يتبقّى لها كي تكون عزباء… فحسب؟