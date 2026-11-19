بقلم حُرِيّة محمدي

يجمع هذا المقال، الذي كتبته حُرِيّة محمدي، بين مواد مقتبسة من أعمال سابقة للمؤلفة، بما في ذلك مقال نُشر باللغة الألمانية من قبل «مرصد الصحافة الأوروبي»، مع إجراء بعض التعديلات عليها. ويستند المقال إلى التقرير البحثي الصادر عام 2025 عن ADS/Hibrid.info بعنوان «نسخة روبوت الدردشة من الحقيقة». كما أنه جزء من سلسلة “في دائرة الضوء” من جلوبال فويسز في تشرين الأول / أكتوبر 2026 تحت عنوان «شركات التكنولوجيا الكبرى والأوتوقراطية». في هذه السلسلة، نستكشف كيف تُسهل شركات التكنولوجيا الكبرى عمل الحكومات والممارسات الاستبدادية وكيف تُعوقها، وكيف تؤثر هذه الخيارات على بلدان الجنوب العالمي. يمكنك دعم هذه التغطية من خلال التبرع هنا.

بالنسبة للكثيرين اليوم، أصبح طرح سؤال على روبوت الدردشة أمرًا طبيعيًا تمامًا، تماماً كما كان فتح محرك البحث في الماضي. “هل كوسوفو دولة مستقلة؟” و”ماذا حدث في سريبرينيتسا؟” و”هل شبه جزيرة القرم جزء من أوكرانيا أم روسيا؟” — لم تعد هذه الأسئلة محصورة في كُتب التاريخ أو أحكام المحاكم أو غرف الأخبار. بل تُكتب في نوافذ الدردشة التي تَرُد في غضون ثوانٍ، بلغة سلسة وواثقة، وغالبًا بنبرة المُرشد العارف بكل شيء.

هذه الثقة هي بالضبط ما يجعل روبوتات الدردشة القائمة على نماذج اللغة الكبيرة (LLM) جذابة للغاية، ومحفوفة بالمخاطر في الوقت نفسه.

إلى جانب منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الإخبارية عبر الإنترنت، أصبحت روبوتات الدردشة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي تؤدي دورًا متزايدًا كأدوات مرجعية، حيث تقدم ملخصات لمواضيع سياسية وتاريخية معقدة، وغالبًا ما يحدث ذلك دون أن يتحقق المستخدمون من صحة المعلومات التي يتلقونها.

يحظى هذا التحول بأهمية خاصة في مناطق مثل البلقان الغربية، حيث لا تزال القضايا المتعلقة بالتاريخ ووجود الدولة وإرث الحروب موضع نزاع سياسي. ولذلك، فإن الطريقة التي يتم بها شرح هذه القضايا وتأطيرها لا تقتصر على مسألة الدقة الوقائعية فحسب، بل تتعلق أيضًا بتأثير السياق السردي.

عندما يتفوق “المقبول ظاهريًا ” على الحقيقة

صُممت نماذج اللغة الكبيرة (LLMs) لإنشاء نصوص تبدو مقنعة. فهي تنتج ردودًا سلِسة ومُتسقة، لكن هذه الصفات لا تضمُن صحة المعلومات. فإذا كان النص يبدو واضحًا وذو طابع رسمي، فإنه يوحي بالموثوقية.

لكن في مجال الجغرافيا السياسية، لا تكفي الصحة الظاهرية وحدها.

على عكس مصادر المعلومات التقليدية، لا تقتصر روبوتات الدردشة على استرجاع الحقائق فحسب، بل تقوم أيضًا بتفسير المعلومات وترتيبها حسب الأولوية وصياغتها بطرق تتشكل وفقًا لبيانات التدريب الخاصة بها والبيئات التكنولوجية التي تعمل فيها.

وكان هذا أحد الأسئلة المحورية التي وجهت بحثنا.

ما كشفت عنه أبحاثنا

في عام 2025، قدتُ فريق بحثي في منظمة Action for Democratic Society/Hibrid.info قام بدراسة كيفية استجابة ثلاثة روبوتات دردشة تعمل بالذكاء الاصطناعي، وهي شائعة الاستخدام، للأسئلة السياسية والتاريخية الحساسة: ChatGPT (الولايات المتحدة)، وDeepSeek (الصين)، وAlice (روسيا).

حللت الدراسة، التي حملت عنوان نسخة الروبوتات التخاطبية من الحقيقة، نوع “الحقيقة” التي تنتجها هذه الأنظمة عندما يستخدمها الناس كمصادر معلومات سريعة لمواضيع محددة تتعلق بكوسوفو، وقضايا حاسمة متصلة بمنطقة البلقان الغربية (WB)، ومواضيع المنافسة العالمية.

وقد طور الفريق 100 سؤال موحد تغطي قضايا مثل استقلال كوسوفو، وإرث الحرب، والاعتراف الدولي، وانضمام دول غرب البلقان إلى الاتحاد الأوروبي، وسياسات الذاكرة، والنزاعات الإقليمية، بالإضافة إلى قضايا المنافسة العالمية مثل شبه جزيرة القرم وقبرص أو غيرها من الأراضي المتنازع عليها.

تم إنشاء حساب منفصل في كل روبوت دردشة لكل مجال موضوعي، وتم إدخال كل استفسار على حدة في محادثة جديدة لتجنب تأثير الإجابات السابقة على الإجابة التالية. ثم تم التحقق من دقة الحقائق الواردة في الردود ومقارنتها من حيث التشابه الدلالي. كما أُجريت مقابلات شبه منظمة مع الخبراء، واستُخدمت هذه المقابلات للتحقق من نتائج التجربة وتفسيرها.

في البداية، أشارت النتائج إلى صورة إيجابية: فقد كانت معظم الإجابات دقيقة بشكل عام، حيث أظهر كل من ChatGPT وDeepSeek أعلى مستويات الدقة وأكثرها اتساقًا. ومع ذلك، لا يزال كلا النظامين ينتجان أخطاءً وعناصر من «الهلوسة» واختلافات في التفسير. أما Alice فقد أظهرت أداءً أضعف، حيث سجلت أعلى عدد من حالات رفض الإجابة، والتملص من المواضيع، والانحرافات الأيديولوجية، لا سيما فيما يتعلق بالمواضيع الحساسة سياسيًا.

لكن الدقة وحدها لا تعطي الصورة الكاملة.

من أبرز النتائج التي توصلت إليها الدراسة أنه لا يمكن اعتبار أي من الأنظمة التي خضعت للاختبار مرجعًا محايدًا تمامًا أو موثوقًا به بشكل ثابت فيما يتعلق بالقضايا الجيوسياسية.

أظهر تحليل التشابه الدلالي أن كل من ChatGPT وDeepSeekt غالبًا ما ينتِجان صياغات متشابهة جدًّا، لا سيما فيما يتعلق بكوسوفو والمواضيع الإقليمية، مما يشير إلى وجود أسلوب مشترك في بناء السرد. أما Alice، على النقيض من ذلك، فقد انحرفت بشكل أكبر سواء في الصياغة أو في التركيز.

من منظور المستخدم، يؤدي هذا إلى استنتاج بسيط لكنه مثير للقلق: فالسؤال نفسه يُمكن أن ينتُج عنه نُسخ مختلفة من الواقع السياسي اعتمادًا على روبوت الدردشة المستخدم.

عندما يؤثر الموقع الجغرافي على الإجابة

في الجزء الثاني من الدراسة، اختبر الفريق ما إذا كان موقع المستخدم يؤثر على الردود. طُرحت نفس الأسئلة الحساسة الثلاثة على مستخدمين من ستة بلدان في غرب البلقان: كوسوفو، وألبانيا، ومقدونيا الشمالية، والجبل الأسود، وصربيا، والبوسنة والهرسك.

وأظهرت النتائج أن العامل الجغرافي قد يكون له تأثير.

ظل كل من ChatGPT وDeepSeek مستقرين نسبيًا من حيث الصياغة والمعنى، على الرغم من ظهور بعض الاختلافات في الموضوعات المثيرة للجدل بشكل خاص. أما Alice، فقد تصرفت بشكل مختلف: ففي بعض البلدان أجابت باللغة الروسية، وفي بلدان أخرى رفضت الإجابة تمامًا، وفي بعض الحالات مزجت بين اللغات في إجابة واحدة، على الرغم من تقديم جميع الأوامر باللغة الإنجليزية.

كما كشف التحليل عن اختلافات في التشابه الدلالي بين الردود الواردة من بلدان مختلفة، بما في ذلك بعض البلدان ذات المنظورات التاريخية والسياسية المتباينة.

قد يبدو هذا وكأنه تفصيل تقني، لكن آثاره عملية. فالأسئلة المماثلة التي تُطرح من مواقع مختلفة قد تُسفر عن إجابات تختلف في اللغة أو التركيز أو الاكتمال.

تمامًا كما يمكن أن تبدو الخرائط الرقمية مختلفة اعتمادًا على البلد الذي تُفتح منه، فإن التفسيرات التي يولدها الذكاء الاصطناعي للواقع السياسي يمكن أن تتغير أيضًا باختلاف الموقع الجغرافي.

بالنسبة للمستخدمين، يعني هذا أن المعلومات التي يتلقونها قد لا تعتمد فقط على ما يسألون عنه، بل أيضًا على النظام الذي يستخدمونه والمكان الذي يصلون إليه منه.

بُعُد جديد في بيئة المعلومات

غالبًا ما يرتبط التأثير الاستبدادي على المعلومات بالرقابة والدعاية والقيود المفروضة على الصحافة المستقلة. وتضيف روبوتات الدردشة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي بُعدًا آخر لكيفية التعامل مع الروايات السياسية وإعادة إنتاجها.

فهذه الأنظمة لا تقتصر على تقديم المعلومات فحسب. فمن خلال الاختلافات في الدقة وطريقة صياغة المعلومات والتكيف مع السياق، يمكنها التأثير على كيفية عرض الحقائق السياسية والتاريخية للمستخدمين.

عندما يتم تدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي على بيانات غير متوازنة، أو يتم تصفية هذه البيانات من خلال قيود سياسية، أو يتم تصميمها لإنتاج ردود سلسة دون ضمان دقة الحقائق، فإنها قد تصبح بمثابة مكبرات صوت خفية للواقع المشوه – ليس بالضرورة لأنها مصممة لترويج سرد معين، بل بسبب الطريقة التي يتم بها اختيار المعلومات ومعالجتها وعرضها.

ويكتسب هذا الأمر أهمية خاصة في البيئات المعلوماتية التي تشهد بالفعل تدخلات أجنبية ودعاية وتحريفات تاريخية.

ولا تثبت الدراسة وجود تنسيق مباشر بين مطوري روبوتات الدردشة والجهات السياسية الفاعلة. كما أنها لا تشير إلى أن كل رد غير دقيق يعكس تلاعبًا متعمدًا.

بل إنه يسلط الضوء على مصدر قلق أوسع نطاقًا: فالأنظمة التي تطورها وتسيطر عليها شركات التكنولوجيا القوية تتولى بشكل متزايد دور الوسيط في الوصول إلى المعرفة السياسية، في حين تظل العمليات التي تشكل إجاباتها صعبة الفحص بالنسبة للمستخدمين العاديين.

بالتالي، فإن الطريقة التي تقدم بها هذه الأنظمة المعلومات ليست مجرد مسألة تقنية، بل تثير أيضًا تساؤلات حول الشفافية والمساءلة وتأثير المنصات التكنولوجية على فهم الجمهور.

ما وراء الدقة: قضية المُساءلة

لا تشير نتائج دراسة “نسخة الحقيقة من روبوتات الدردشة” إلى أن روبوتات الدردشة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي عديمة الفائدة أو مضللة بطبيعتها. فقد كانت معظم الإجابات التي تم فحصها دقيقة بشكل عام.

لكن كون النظام دقيقًا، في معظم الأحيان، لا يجعله موثوقًا بشكل ثابت، لا سيما عندما تتعلق الأسئلة بأحداث سياسية أو تاريخية حساسة.

ينبغي على المطورين ومزودي المنصات زيادة الشفافية بشأن مصادر البيانات، وتطوير النماذج، والآليات المستخدمة للتحقق من الإجابات. كما أن إجراء اختبارات مستقلة خاصة بكل منطقة أمر ضروري لتحديد التحيزات المنهجية، وأوجه عدم الدقة، والثغرات في المعلومات.

بالنسبة للصحفيين والباحثين والمستخدمين، يظل التحقق أمرًا أساسيًا. فقد أصبحت مقارنة مخرجات روبوتات الدردشة مع مصادر موثوقة متعددة، والتعرف على الثغرات، والتساؤل عن كيفية صياغة المعلومات، أجزاءً متزايدة الأهمية من الثقافة الإعلامية والثقافة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.

بعد مرور ما يقرب من عام على نشر بحثنا، لا تزال رسالته الأساسية ذات صلة: فقد أصبحت روبوتات الدردشة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي وسطاءً يوميين في الطريقة التي يبحث بها الناس عن المعلومات ويستهلكونها، لكنها ليست مرآة محايدة تعكس الواقع.

ولا يكمن التحدي ببساطة في ما إذا كانت هذه الأنظمة قادرة على تقديم إجابات سريعة، بل في ما إذا كانت تلك الإجابات دقيقة، وموضوعة في سياقها بشكل كافٍ، وقابلة للتدقيق.

لأنه، في النهاية، أخطر أنواع المعلومات المضللة ليست بالضرورة تلك التي تبدو كاذبة بشكل واضح، بل تلك التي تبدو سلسة ومعقولة ومقنعة بما يكفي لتُعتبر «الإجابة الصحيحة».