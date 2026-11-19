لا يزال التعليم الرسمي يُقام في الهواء الطلق في العديد من المجتمعات المحلية في أنحاء الموزمبيق، تحت الأشجار أو في ساحات مُرتجَلة أو داخل مبانٍ هشّة بالكاد توفر الحماية من أشعة الشمس والأمطار. ولا يُعد ما يُسمّى بـ”الصفوف الدراسية الخارجية” خيارًا تربويًا مبتكرًا، بل هو غالبًا تعبير عن قصور هيكلي يتمثل في نقص البنية التحتية وشُح المواد وعجز تقديري بنحو 12 ألف معلم في عام 2025.

يُصبح الوضع أكثر صعوبة خلال موسم الأمطار (الذي يمتد تقريبًا من نوفمبر/تشرين الثاني إلى مارس/آذار في الموزمبيق)؛ في عدة مناطق يجب تعديل التقويم المدرسي للاستجابة للأحوال الجويّة السيئة مثل الأمطار الغزيرة التي تُعطّل الحصص الدراسية وتُعيق استمرارية التدريس بين نوفمبر/تشرين الثاني ومارس/آذار من كل عام.

يبرز التساؤل الآتي في هذا السياق: ما هو دور الذكاء الاصطناعي في منظومة تعليمية لا تزال تكافح من أجل توفير الأساسيات في مناطق عديدة من هذه البلاد؟



مدرسة بلا جدران

يُعد وجود صفوف تحتوي على طلاب يدرسون تحت الأشجار أمرًا شائعًا في المقاطعات الريفية بأقاليم مثل كابو ديلجادو ونامبولا وزامبيزيا. وقد كانت وزيرة التعليم ساماريا توفيلا تُقيّم تعديلات على المواعيد الدراسية؛ نظرًا لأنه بينما يُعطّل موسم الأمطار الحصص بشكل متكرر، يصبح التركيز تحديًا مستمرًا خلال فترات الحر الشديد. كما تصبح عملية التعلم غير منتظمة ومتفاوتة عندما يتعلم مليون طالب القراءة والكتابة على الأرض بسبب عدم توفر سبّورات مناسبة أو كتب مدرسية، وعندما يكون هناك معلم واحد مسؤول عن عدة صفوف.

يُسلّط هذا السيناريو الضوء على مشكلة مركزية؛ إذ يعتمد التعلم على معايير دُنيا غير مضمونة بعد في الموزمبيق. وفي الوقت ذاته يُعد انعدام الاتصال بالانترنت أحد أكبر العقبات التي تواجه إدخال التقنيات مثل الذكاء الاصطناعي في السياقات الإفريقية الريفية. ووفقًا لبيانات عام 2024 الصادرة عن وزارة النقل والاتصالات، يفتقر حوالي 73 بالمائة من السكان إلى إمكانية الوصول إلى الإنترنت في الموزمبيق.

تحُدّ التفاوتات الإقليمية من هذه المبادرات، على الرغم من التقدم المُسجّل في السنوات الأخيرة. ويؤثر هذا القيد بشكل مباشر على إمكانية اعتماد حلول مثل التعلم عن بُعد أو منصات التعلم الرقمي.

اللغة والثقافة ودور الدولة

يتمثّل تحدٍّ حاسم آخر في البُعد اللغوي والثقافي؛ ففي إفريقيا حيث يُتحدّث بأكثر من 2,000 لغة، لا يظهر سوى جزء يسير منها – حوالي 49 لغة – على المنصات الرقمية مثل خدمة ترجمة جوجل. يمكن أن يُعزّز دمج لغات الموزمبيق الأصلية مثل الإماكوا أو الشيتشانغا أو الإلوموي في أدوات التعليم الرقمي من استيعاب الطلاب وتفاعلهم بشكل كبير، لا سيما في السنوات الدراسية المبكّرة. ومع ذلك، يُثير تنفيذ هذه الحلول تساؤلات عملية في سياقات لا يزال فيها الوصول إلى التكنولوجيا محدودًا.

تتحدث الغالبية العُظمى من سكان الموزمبيق لغة بانتوية في المنزل بشكل دوري (81.7 بالمائة)، بينما لا يستطيع جزء منهم التحدث بالبرتغالية إطلاقًا (41.9 بالمائة)، على الرغم من كون البرتغالية اللغة الرسمية الوحيدة في البلاد بحُكم تاريخها الاستعماري. ورغم ذلك، تُفضّل وسائل الإعلام والاتصالات الحكومية الرسمية ومؤسسات الرعاية الصحية اللغة البرتغالية على حساب اللغات البانتوية – وهي لغات الجماهير – الأمر الذي يمثّل شكلًا من أشكال الإقصاء الاجتماعي، وفقًا لناشطين. ومع ذلك، تُظهر المبادرات الناشئة أنه من الممكن سد هذه الفجوة بمساعدة التكنولوجيا؛ ففي جوهانسبرغ على سبيل المثال تعمل الشركات التقنية الناشئة على تطوير حلول ذكاء اصطناعي مُصمَّمة خصّيصًا لتُناسب اللغات الإفريقية.

المخاطر والإمكانات

تُعد الأدوات التي لا تتطلّب اتصالًا بالإنترنت والمحتوى المُحمّل مُسبقًا والمساعدين التربويين الرقميين بعضًا من الحلول المُمكنة لمعالجة أوجه القُصور والقيود في نظام التعليم في الموزمبيق. وبينما لا تملك الحكومة حتى الآن سياسات محددة لدمج أدوات الذكاء الاصطناعي في المدارس، يرى المُناصرون أنه يمكن للدولة أن تلعب دورًا مركزيًا في إدماج التكنولوجيا في حياة الطلاب والمعلمين اليومية. ويشمل ذلك أيضًا الاستثمار في تدريب المعلمين وضمان البنية التحتية الأساسية وتسهيل الوصول إلى الطاقة، بالإضافة إلى تعزيز الشّراكات مع الجامعات والشركات الناشئة والمنظمات الدولية.

قد يبدو الحديث عن الذكاء الاصطناعي في الصفوف الدراسية الخارجية متناقضًا للوهلة الأولى، إلا أنه في مثل هذه السياقات تحديدًا يجب التفكير في التكنولوجيا بطريقة إبداعية ومسؤولة، لا كبديل للأساسيات بل كعنصر استراتيجي مُكمّل لها.

تبقى الأولوية واضحة، وهي بناء المدارس وتدريب المعلمين وضمان الحصول على المواد الأساسية. ويكمن التساؤل في كيفية دمج التكنولوجيا المتقدّمة دون خلق تفاوتات عميقة، مع احترام السياقات المحلية ووضع الطالب والمعلم في مركز عملية صنع القرار. ففي بلد ما زال التعلم فيه يتم تحت الأشجار، لن يعتمد مستقبل التعليم على التكنولوجيا المُتاحة فحسب، بل على الخيارات السياسية والاجتماعية التي تحدّد من يمتلك حق الوصول إلى المعرفة وتحت أي ظروف.