تركني خبر مقتل صانعة المحتوى ذات السابعة عشر عامًا، سناء يوسف، في إسلام آباد في الثاني من يوليو/تموز ممزقة النياط. مثلي مثل كثيرات من النساء الباكستانيات حول العالم، شعرت بالاختناق تحت وطأة هذا الخبر؛ لأن هذا لا يخص سناء وحدها. هذا يخص كل فتاة قيل لها إن حياتها قليلة الشأن، إن صوتها عالٍ جدًا، إن حريتها تشكل خطرًا محدقًا.

سناء يوسف، فتاة شابة تنضح بالحياة من شيترال، في إقليم خیبر بختونخوا، استطاعت من خلال نشر الثقافة والثقة والبهجة جمع 800 ألف متابعٍ على منصة تيك توك وحوالي 500 ألف متابعٍ على انستجرام. ألهمت فتيات ذوات ملامح تشبهها؛ افتخرت بتراثها واحتفت به؛ تحدثت عن التعليم؛ تواجدت ببساطة في ‏الفضاء الإلكتروني العدواني ضد النساء بطبيعته. كان هذا الفعل وحده – أن تكون ذات ظهور – كافيًا ‏ليظن رجل أن من حقه إنهاء حياتها. ‏

قُتلت في قلب منزلها، على يد رجل يُقال إنه كان يتتبعها ويضايقها على مدار أشهر. لم يستطع تقبل رفضها. لذا، مثل كثيرٍ غيره، اسكتها.

ما تقشعر له الأبدان أكثر من جريمة القتل نفسها هو الجريمة التي تلتها: المنشورات، المقاطع، التعليقات. كثير ‏منها “توضح” كيف استحقتها. وإن وجودها على الساحة، وتعبيرها عن ذاتها، و”تمردها” مُبررات لمصرعها. هذه ‏ليست آراء وهمية. هذه هي الثقافة السائدة، تُتناقل في مجموعات واتساب، وتتردد على ألسنة المؤثرين، ‏وترتدي عباءة الأخلاق والدين وتخطب بمفرداتهما. إنها ثقافة تكشف لنا مدى تغلغل السلطة الأبوية في ‏مجتمعاتنا حيث يتعلم الرجال إنهم مخولين لإسكات النساء، ولامتلاك أجسادهن، ولنيل طاعتهن – وإن الفتاة ‏التي تقرر شغل أي مساحة تشكل تهديدًا جسيمًا. ‏

مع مواجهتنا هذه العقلية – في منازلنا ومدارسنا والمحتوى الذي نشاهده على هواتفنا – ستأتي العدالة متأخرة دومًا، هذا وإن أتت في المقام الأول.

لأن هذا ليس بجديد. وليس أمر نادر.

في ‏‎2016‎، خُنقت قنديل بالوش، نجمة تواصل اجتماعي باكستانية معروفة بتحديها للسلطة الأبوية، على يد ‏أخيها لنفس السبب: كانت ذات ظهور، ذات جرأة، ذات نفس متمردة. وفقًا للجنة باكستان لحقوق الإنسان، ‏فقد بُلغ عن أكثر من ‏‎470‎‏ “جريمة شرف” في ‏‎2021‎‏. ولكن يُقدِر مناصري حقوق الإنسان العدد الحقيقي إلى ‏ما يقارب الألف جريمة كل عام. في هذا النوع من الجرائم، تُرى الضحية بأنها قد ألحقت العار بعائلتها وأن موتها ‏هو السبيل لاستعادة هذا الشرف المزعوم.

في نفس ذلك العام، قُتلت سامان عباس، فتاة باكستانية-إيطالية تبلغ من العمر الثمانية عشر عامًا، على يد عائلتها في إيطاليا بعد رفض إجبارها على الزواج. وجد جثمانها بعد أكثر من سنة، مدفونًا في قبر ضحل قرب منزل ريفي مهجور. في عام 2024، حُكم على والديها بالسجن المؤبد. وأصبحت قضيتها واحدة من أبرز الأمثلة على كيف أن التحكم في أجساد النساء ومصائرهن عابر للحدود.

يتخطى هذا الخوف أية امتيازات أو طبقة اجتماعية.

في يوليو / تموز 2021، لاقت نور مُقدم، شابة تبلغ من العمر 27 عامًا ومن عائلة دبلوماسية في إسلام آباد، التعذيب والقتل بوحشية على يد زاهر جعفر، سليل إحدى أكثر العائلات نفوذا في باكستان. ورغم مكانة نور الاجتماعية والأدلة الدامغة، طال أمد المحاكمة لأشهر مع سخط شعبي حاد. تطلب الأمر ضغطًا مجتمعيًا هائلًا لحكم الإدانة. ويخشى الكثيرون احتمالية نقض الحكم في الاستئناف، تمامًا مثلما غدا قاتل قنديل بلوش حرا طليقًا في النهاية.

هذه القضايا التي عرفناها فقط؛ أغلبها لا تغدو أكثر من مجرد محضر لدى الشرطة، هذا وأن سجلت ‏القضية من الأساس.‏

ولكن ليس جُل المسألة عن القتل. إنه عن الشعور بالاختناق عندما تكون امرأة في باكستان. لماذا يغيب حضورنا غيابًا كبيرًا وملموسًا في المتنزهات والأرصفة وأكشاك الشاي؟ ليس لأننا لا ننتمي للأماكن تلك، بل لأننا مجبورات على الشعور بذلك.

في إبريل/ نيسان 2025، جعلت حادثة شهيرة في لاهور الأمر جليًا إلى حد الإيلام. طُلب من امرأة تمارس اليوغا في حديقة عامة، المغادرة وإظهار بطاقة هويتها بعد تذمر رجل من كون حركاتها “غير لائقة”. أخذ الحارس صف الرجل. اللحظة تلك – امرأة تتمدد تحت أشعة الشمس – كانت بمثابة تهديد. أثارت القصة جدلًا محدودًا، لكن لكثيرات منا، كانت العِبرة بالية ومُرهقة: حتى ثباتك في مكانك قد يكون زائدًا عن الحد إذا كنت امرأة في باكستان.

نشأت هناك. أعرف ما يعنيه الأمر أن تتخطى الشارع ونبضات قلبك تتسارع؛ أن تبلغ من العمر 10 سنوات وتتعلم كيف تتكور في خوفٍ؛ أن يُقال لك بأن جسدك وملابسك وضحكتك واسمك على الباب قد يجلبون العار. أحمل هذا الخوف حتى النخاع، حتى الآن، بعد عقود مضت.

في ‏‎2025‎، استمرت جرائم رش الحمض، أكثر من ‏‎200‎‏ جريمة في العام، أغلبها ضد النساء. قولي “لا” لعرض ‏زواج، أو اطلبي الطلاق، أو كوني محل شك في جلبك “العار” لأسرتك، وستخاطرين بالتعرض للتشوه بقية ‏حياتكِ. الرسالة واضحة: لحياة المرأة ثمن فقط إذا كانت خفية، ممنوعة من الظهور ومطيعة وصامتة. ‏

لكثيرات منا، في لاهور وفي لندن وفي نيويورك، لم تعد جرائم القتل تلك صادمة. إنها مُحطِمة. ولكنها ليست بجديدة. وهذا هو مكمن الرعب الحقيقي.

لا نستطيع تطبيع هذا. لا نستطيع أن نشعل الشموع ونتخطى الأمر.

أثار مقتل سناء الاحتجاجات والعديد من الوسوم (‏‎#JusticeForSanaYousaf‎‏ ‏و‎#StopHonourKillings‎‏)، لكن العدالة تتطلب أكثر من ذلك. ما كان يجب أبدًا أن تكون مناشدة والدها ‏العدالة من السلطات ضرورية. تجعل جريمة قتلها الصارخة، وصمت من هم في السلطة، وحقيقة أن كثيرون ‏علموا بإمكانية حدوثها عاجلا أم آجلا ووقفوا مكتوفي الأيدي، فكرةَ تخطي المسألة أمرًا مستحيلًا.

أكتب هذا ليس فقط بصفتي مناصرة لحرية الصحافة أو بصفتي صحفية. أكتب هذا بصفتي امرأة باكستانية. ‏بصفتي شخص يستيقظ الليالي والعرق ملتصق بجسده، متذكرة شعور رجوعي لمنزلي في خوف. ‏أكتب هذا بصفتي شخص يؤمن بأن فتيات مثل سناء يستحقون العالم، وليس قبرًا.‏

لنتذكر كيف سناء عاشت حياتها، وليس فقط مماتها. بما تجرأت على فعله: إثبات نفسها. قول الحقيقة. ‏الرقص. مجرد التواجد.

لنجعل ذلك ثورتنا.