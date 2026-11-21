تم نشر المقال الأصلي في 30 أبريل/نيسان 2026 من قبل مؤسسة الحدود الإلكترونية (EFF) وُيعاد نشر نسخة معدلة بإذن. كما يشكل جزء من سلسلة جلوبال فويسز “في دائرة الضوء” لشهر أكتوبر/تشرين الأول 2026 “ شركات التكنولوجيا الكبرى والاستبداد“ يمكنكم دعم هذه التغطية بالتبرع هنا .

في عام 2011، كان مصطلح “الحقوق الرقمية” لا يزال حديث العهد نسبيًا. في الفترة التي سبقت ذلك، دافعت مجتمعات البرمجيات مفتوحة المصدر ومجتمعات القراصنة المعلوماتيين، لجانب عدد محدود من المنظمات، عن الحريات الرقمية. ومن خلال تلاقي مجتمعات متباينة من مختلف أنحاء العالم في بداية الألفينات أصبح يُنظر إلى الحقوق الرقمية بصورة أكثر وضوحًا باعتبارها امتدادًا للحقوق الأساسية للإنسان.

في عام 2011، لاحظنا أن عدد المنظمات المعنية بالحقوق الرقمية في المنطقة كانت محدودةً للغاية. وكانت من أبرز الجهات التي تصدّرت هذا المجال منظمات مثل Nawaat، التي نشأت من أوساط الشتات التونسي في ظل نظام بن علي؛ ومؤوسسة التعبير الرقمية العربية، التي تأسست بهدف تعزيز الاستخدام الإبداعي للتكنولوجيا؛ وSMEX ، التي أُنشئت في البداية لتدريب الصحفيين وغيرهم على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، قبل أن تحولها لقوة مؤثرة في المنطقة.

منذ ذلك الحين، ظهرت عشرات المنظمات في مختلف أنحاء المنطقة، بهدف تعزيز حرية التعبير والابتكار والخصوصية والأمن الرقمي.

يتطلب فهم الكيفية التي تطورت بها حركة الحقوق الرقمية في غرب آسيا وشمال أفريقيا إلقاء نظرة أعمق على المجتمعات التي أسهمت في تشكيلها، والمنظمات التي تواصل النضال من أجل هذه الحقوق حتى اليوم. وتقدم وجهات نظر الأفراد والمنظمات الذين لعبوا دورًا محوريًا في هذه الجهود رؤى مهمة لفهم مسار نمو الحركة والتحديات التي تنتظرها.

تقول ريم المصري الباحثة والمستشارة في مجال السيادة الرقمية:

‘Digital rights’ emerged as a term around the Arab Spring, when the internet was still a fairly unregulated space, we were still trying to figure out the tech companies’ policies, and force governments to look at the internet as a fundamental right like water and electricity. But then the need to converge digital rights to everyday rights—economic, political, social rights—and to connect it to geopolitics has started to be thought about, and to be in discussion as well. And to not look at digital rights as a separate field from everything else that’s affecting it, from the geopolitical context.

برز مصطلح الحقوق الرقمية بالتزامن مع الربيع العربي، في وقت كان فيه الإنترنت لا يزال فضاءً غير خاضع للتنظيم إلى حد كبير. كنا نحاول فهم سياسات شركات التكنولوجيا، ونسعى إلى دفع الحكومات للتعامل مع الإنترنت باعتباره حقًا أساسيًا، شأنه شأن المياه والكهرباء. لكن الحاجة إلى ربط الحقوق الرقمية بالحقوق اليومية، الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وربطها أيضًا بالجغرافيا السياسية، بدأت تطرح نفسها وتدخل حيز النقاش. وأصبح من الضروري ألا ننظر إلى الحقوق الرقمية باعتبارها مجالاً منفصلاً عن بقية العوامل التي تؤثر فيها، وفي مقدمتها السياق الجيوسياسي.

أما محمد نجم، الذي شارك في تأسيس منظمة “سمكس” عام 2008، وقادها لتصبح أكبر منظمة من نوعها في المنطقة، فيقول إنه في ذلك الوقت “لم يكن أحد يُولي وسائل التواصل الاجتماعي اهتمامًا كبيرًا في منطقتنا”. ويضيف، أن عملهم آنذاك كان يقوم على “اتباع نهج إيجابي في التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي، وكيفية إتاحة تداول المعلومات للجميع بصورة ديمقراطية، وإفساح المجال أمام منظمات المجتمع المدني لمشاركة المزيد من المعلومات، والمساهمة في تغيير قناعات الناس، وغير ذلك”.

يتابع: “بعد تلك المرحلة، تحديدًا في 2012 و2013، أي عقب الربيع العربي، بدأنا كمنظمة ننظر إلى البنية التحتية للإنترنت، وإلى الكيفية التي تتأثر بها حرية التعبير والخصوصية. وهنا بدأنا نتعمق أكثر في ما نسميه اليوم الحقوق الرقمية”.

نحو مساءلة شركات التكنولوجيا

في أعقاب الربيع العربي، انتقلت شركات التواصل الاجتماعي من نهج يتسم إلى حد كبير بعدم التدخل في حوكمة المحتوى، إلى اعتماد أنظمة أكثر رسمية لإدارة المحتوى والإشراف عليه، اتسمت في كثير من الأحيان بالغموض وانعدام الشفافية. كما وسّعت المنصات فرق الثقة والسلامة لديها، وبدأت العمل بصورة أوثق مع منظمات المجتمع المدني، من خلال شراكات موثوقة في المنطقة وعلى المستوى العالمي. يقول نجم:

After the expansion of tech accountability itself and the adaptation of tech companies, we’ve noticed that it’s not taking us anywhere. Gradually we’ve come to a new phase where it feels like tech accountability is an economy by itself that is not leading to real results. So the next phase for us at least and maybe for others in global majority communities is how we can focus on digital public good, how we can push more governments, private and public institutions to adopt more open source software, to look at the ecosystem and understand the US threats happening now, et cetera.

بعد التوسع في مجال مساءلة شركات التكنولوجيا وتكيّف هذه الشركات مع المتغيرات، لاحظنا أن هذا المسار لا يقودنا إلى أي نتائج حقيقية. تدريجيًا، وصلنا إلى مرحلة جديدة بات يبدو فيها أن مساءلة شركات التكنولوجيا تحولت إلى صناعة قائمة بذاتها، دون أن تفضي إلى نتائج ملموسة. لذلك، تتمثل المرحلة المقبلة بالنسبة لنا، وربما بالنسبة إلى جهات أخرى في مجتمعات الأغلبية العالمية، في كيفية التركيز على المنفعة العامة الرقمية، وكيفية دفع المزيد من الحكومات والمؤسسات العامة والخاصة إلى تبني البرمجيات مفتوحة المصدر، والنظر إلى المنظومة الرقمية ككل، وفهم التهديدات الأمريكية الراهنة، وغيرها.

من المنظمات الأخرى التي أدت دورًا محوريًا في النضال من أجل الحقوق الرقمية ومساءلة شركات التكنولوجيا في المنطقة منظمة 7amleh، وهي منظمة فلسطينية تأسست عام 2013. يقول جلال أبو خاطر:

[I]t was unique and interesting in Palestinian society to have a human rights organization dedicated fully to the topic of digital rights, you know, human rights in a digital format. However, with the years, we saw various milestones, we saw progress of policy decisions and movements through the Israeli government to influence content moderation in Big Tech companies. We saw problems there as an organization. 7amleh took a leading stance in fighting to preserve the digital rights of Palestinians during a period where there was a very strong influence through the Israeli government. There was actually quite important reporting coming through 7amleh on the situation of online content moderation at a time when it wasn’t really a topic being discussed but it was very clearly a situation where there was major influence by government and political suppression happening as a result.

كان من الأمور الفريدة واللافتة في المجتمع الفلسطيني وجود منظمة لحقوق الإنسان تُكرّس عملها بالكامل لقضية الحقوق الرقمية؛ أي حقوق الإنسان في الفضاء الرقمي. لكننا شهدنا على مر السنوات محطات مفصلية مختلفة، وتطورًا في القرارات والسياسات والتحركات التي قادتها الحكومة الإسرائيلية للتأثير في سياسات الإشراف على المحتوى لدى شركات التكنولوجيا الكبرى. وقد رصدنا، بصفتنا منظمة، العديد من الإشكاليات في هذا السياق. اتخذت منظمة 7amleh موقفًا رياديًا في النضال من أجل الحفاظ على الحقوق الرقمية للفلسطينيين، خلال فترة شهدت نفوذًا قويًا من جانب الحكومة الإسرائيلية. وقدمت المنظمة تقارير بالغة الأهمية حول واقع الإشراف على المحتوى عبر الإنترنت، في وقت لم تكن فيه هذه القضية تحظى بنقاش يُذكر، رغم وضوح حجم التدخل الحكومي والقمع السياسي الذي كان يحدث نتيجة لذلك.

المنظومة مستمرة في التوسع

في بداياتها، استقطبت حركة الحقوق الرقمية المتخصصين في هذا المجال، لكن اليوم بات أفراد من تخصصات أخرى يدركون مدى تقاطع الحقوق الرقمية مع مجالات عملهم، كما أصبح مجتمع الحقوق الرقمية أكثر انفتاحًا على استيعابهم

تقول المصري:

Because the digital rights movement has been decentralizing and has stopped being a speciality, it stopped being an exclusive thing for digital rights specialists, since of course the internet not only in the Arab region but all over the world has become a fundamental infrastructure for running any kind of sensitive operations, or operations in general…all types of organizations, and companies, and initiatives are thinking about their digital security, about how internet laws are affecting the use of the internet, or putting them at risk, and how surveillance technologies are affecting their operations.

مع تحول حركة الحقوق الرقمية نحو اللامركزية، وتوقفها عن كونها مجالًا تخصصيًا محصورًا في الخبراء، لم تعد حكرًا على المتخصصين في الحقوق الرقمية. فالإنترنت، بطبيعة الحال، لم يعد مجرد وسيلة اتصال، سواء في المنطقة العربية أو في مختلف أنحاء العالم، بل أصبح وسيلة أساسية لإدارة أي عمليات حساسة، أو حتى العمليات بمختلف أنواعها. ولهذا، أصبحت جميع أنواع المنظمات والشركات والمبادرات تفكر في أمنها الرقمي، وفي تأثير قوانين الإنترنت على طريقة استخدامه، وما قد تسببه لها من مخاطر، فضلاً عن تأثير تقنيات المراقبة على سير عملياتها.

يعزو أبو خاطر قوة الحركة إلى العمل التعاوني الذي نشأ داخل المنطقة على مدار السنوات، قائلاً:

[Today], civil society and digital civil society have many forums, many coalitions and networks, but it’s always important to remember that this is work that builds over many years of experience, and relationships, and networks—that it’s different parties coming to support each other at different phases to ensure that this kind of work succeeds and that this ecosystem is sustained globally with support from partner organizations which were very crucial in ensuring that this ecosystem is sustained, especially in Palestine.

أصبح لدى المجتمع المدني والمجتمع المدني الرقمي اليوم العديد من المنتديات والائتلافات والشبكات، لكن من المهم دائمًا أن نتذكر أن هذا العمل هو ثمرة سنوات طويلة من الخبرات والعلاقات والشبكات. فهو نتاج أطراف مختلفة تساند بعضها البعض في مراحل متباينة، لضمان نجاح هذا النوع من العمل واستدامة هذه المنظومة على المستوى العالمي، بدعم من المنظمات الشريكة التي كان لها دور بالغ الأهمية في ضمان استمرارها، لا سيما في فلسطين.

تنمية أوجه التعاون

تجمع مؤتمرات مثل Bread & Net، الذي عُقدت نسخته الأولى في بيروت عام 2018، ومنتدى فلسطين للنشاط الرقمي (PDAF)، الذي انطلقت نسخته الأولى في رام الله عام 2017، الناشطين والأكاديميين والصحفيين وغيرهم من العاملين في هذا المجال، بهدف بناء العلاقات وتبادل الخبرات والتعرف على طبيعة أعمال بعضهم بعضاً. ولم تمنع الجائحة والصراعات وغيرها من العوائق استمرار كلا المؤتمرين في نشاطهما. فقد أصبح (PDAF) فعالية سنوية تُعقد افتراضيًا، وتستقطب متحدثين بارزين، بينما قلّص مؤتمر وتيرة انعقاد لقاءاته، لكنه يواصل استقطاب أعداد أكبر من المشاركين في كل مرة.

تشير المصري إلى أن هذه اللقاءات أسهمت في توسيع نطاق الحركة، لتتجاوز الأوساط التقليدية من التقنيين والناشطين الذين كانوا أول المنخرطين فيها. وتقول: “أصبحنا نشهد طيفًا واسعًا من التخصصات المختلفة. فهناك فنانون وأمناء أرشيف وصحفيون ينضمون إلى هذه النقاشات، وهو أمر يدعو بالتأكيد إلى التفاؤل فيما يتعلق بهذا المجال أو هذا الحراك”.

كما تشير إلى أهمية ظهور تحالفات مثل تحالف الوسط الاسيوي للحقوق الرقمية (MADR)، الذي تُعد مؤسسة الحدود الإلكترونية (EFF) أحد أعضائه، والتي تأسست عام 2020 على يد أفراد ومؤسسات عملو معًا لسنوات عديدة، بهدف إضفاء طابع مؤسسي على أوجه التعاون القائمة بينهم.

“إلى جانب أوجه التعاون على مستوى المناصرة، يشكل التحالف نوعًا من أدوات الضغط على شركات التكنولوجيا الكبرى فيما يتعلق بسياسات الإشراف على المحتوى، كما يتيح قدرًا من التنسيق على مستوى الأمم المتحدة، وغير ذلك.

أرى أن ذلك أمر إيجابي للغاية، لأنه يجمع الجهود المتشابهة التي كانت تُبذل بصورة متكررة ومنفصلة، ويساعد على تحديد الأولويات”.

الخطط المستقبلية

عند الحديث عن مستقبل الحركة، تتفق المصري ونجم على أن الحقوق الرقمية لم تعد قضية هامشية أو مجالاً محدوداً يقتصر على المتخصصين. وبكلمات نجم: «الأمر يتعلق بكل شيء آخر… بل يتعلق بكل شيء».

تضيف المصري:

[W]hen it comes to priorities, things that this scene has been working on, I feel that October 7 [2023] was a big turning point in the way that digital rights activists, researchers, and academics—this field—is looking at digital rights in general. Of course, there is the major question of the need to revise tactics to fight Israel’s tech-enabled genocide that is also empowered by the global economy, big tech, and governments of the world? What alliances should we start building on a regional and global level?

فيما يتعلق بالأولويات والقضايا التي ظل هذا الحراك يعمل عليها، أعتقد أن السابع من أكتوبر 2023 شكّل نقطة تحول كبيرة في الطريقة التي ينظر بها الناشطون والباحثون والأكاديميون العاملون في مجال الحقوق الرقمية إلى هذه الحقوق بوجه عام. وبالطبع، يبرز هنا تساؤل جوهري بشأن ضرورة مراجعة أساليب العمل والتكتيكات المستخدمة لمواجهة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل، والمدعومة بالتكنولوجيا، والتي تعززها أيضاً منظومة الاقتصاد العالمي وشركات التكنولوجيا الكبرى وحكومات العالم. فما التحالفات التي ينبغي لنا البدء في بنائها على المستويين الإقليمي والعالمي؟.

وترى المصري أن “السيادة الرقمية”، التي تعني قدرة الأفراد والمجتمعات على اختيار التكنولوجيا التي تلبي احتياجاتهم وقيمهم، والتحكم فيها واستخدامها، ستكون إحدى أبرز القضايا التي ينبغي للحركة التصدي لها خلال المرحلة المقبلة، لا سيما في ظل تصاعد النقاشات حول الجهات التي تمتلك بياناتنا وتستضيفها، بعد الكشف عن دور لعبته شركات أمريكية في صراعات المنطقة. وتقول:

There have been pockets of debates on how to achieve digital sovereignty, especially from human rights organizations documenting war crimes … There’s an awareness of how the dependence on US-based providers, cloud storage, even hosting infrastructure is a risk, especially after how using these services has been weaponized against the digital existence of certain organizations in the region that have been deplatformed or had their content removed on platforms like Meta and YouTube because their content doesn’t align with the foreign policy of the United States…so it raises a big question about how we look at digital independence, what is the spectrum of independence that civil society in the region can achieve, and in relation to what’s available as well.

شهدنا نقاشات متفرقة حول سبل تحقيق السيادة الرقمية، ولا سيما من جانب منظمات حقوق الإنسان التي توثق جرائم الحرب. وهناك إدراك متزايد للمخاطر الناجمة عن الاعتماد على مزودي الخدمات الموجودين في الولايات المتحدة، سواء فيما يتعلق بالتخزين السحابي أو حتى بالبنية التحتية لاستضافة المواقع والخدمات الرقمية. وقد تعزز هذا الإدراك بعد أن جرى تسخير استخدام هذه الخدمات كسلاح ضد الوجود الرقمي لبعض المنظمات في المنطقة، إذ تعرضت هذه المنظمات للإقصاء من المنصات أو حُذف محتواها من منصات مثل ميتا ويوتيوب، بحجة أن محتواها لا يتماشى مع السياسة الخارجية للولايات المتحدة. وهذا يثير تساؤلاً جوهرياً حول كيفية فهمنا للاستقلال الرقمي، وما النطاق الذي يمكن أن يبلغه استقلال المجتمع المدني في المنطقة، في ضوء الإمكانات والخيارات المتاحة له.

كما تشير المصري إلى الدور الذي يؤديه الباحثون في المنطقة، قائلة:

There has been a lot more research on the political economy of surveillance technologies, so not only looking at how governments are using them, but their supply chain, who’s investing in these technologies, and how geopolitical networks empowered their proliferation in the hands of governments. This is where studies looking at the political economy of AI and the military become important, trying to understand how this field of weapons, the military, and AI grew together as part of this global capitalist system rather than looking at these technologies in silos, that is. Looking at the proliferation of these technologies from a geopolitical point of view, looking at the bigger ecosystem rather than zooming in to the specifics of it. I think this has been a big development in the way that we look at digital rights, and the way that digital rights have been converged and integrated into the geopolitical scene.

شهدنا زيادة ملحوظة في الأبحاث المتعلقة بالاقتصاد السياسي لتقنيات المراقبة؛ فلم يعد الاهتمام مقتصرًا على دراسة كيفية استخدام الحكومات لهذه التقنيات، بل امتد ليشمل سلاسل توريدها، والجهات المستثمرة فيها، والشبكات الجيوسياسية التي أسهمت في انتشارها ووصولها إلى أيدي الحكومات. هنا تكتسب الدراسات التي تبحث في الاقتصاد السياسي للذكاء الاصطناعي والمؤسسة العسكرية أهمية كبيرة، إذ تسعى إلى فهم الكيفية التي تطورت بها مجالات الأسلحة والمؤسسة العسكرية والذكاء الاصطناعي معًا، بوصفها أجزاء مترابطة من منظومة رأسمالية عالمية، بدلاً من النظر إلى هذه التقنيات باعتبارها مجالات منفصلة بعضها عن بعض. ويعني ذلك دراسة انتشار هذه التقنيات من منظور جيوسياسي، والنظر إلى المنظومة الأوسع التي تحتضنها، بدلاً من التركيز حصرًا على تفاصيل كل تقنية على حدة. وأعتقد أن هذا يمثل تطورًا كبيرًا في طريقة تناولنا للحقوق الرقمية، وفي كيفية ربطها ودمجها ضمن المشهد الجيوسياسي.

مع استمرار اتساع مجتمع الحقوق الرقمية على المستوى العالمي، بات من الواضح أن القضايا الجوهرية التي تشغله لم تعد تقتصر على إتاحة الوصول إلى الإنترنت أو حرية التعبير، بل أصبحت تتمحور حول السلطة والنفوذ: من يمتلكهما؟ وكيف يمارسهما؟ ومن يُستثنى من الحماية التي يفترض أن توفرها هذه الحقوق؟ فما بدأ باعتباره نضالاً من أجل إبقاء الإنترنت فضاءً مفتوحًا، تحول إلى مسعى أوسع لإعادة تصور مستقبله، وهو مسعى يواجه أسئلة معقدة تتعلق بالبنية التحتية والملكية وأوجه التفاوت العالمية المتجذرة في كليهما.

مع ذلك، رغم ضخامة هذه التحديات، تكمن قوة الحركة في روح التضامن والمنظومات والشبكات التي أمضت أكثر من عقد من الزمن في بنائها. فمنذ البدايات الأولى لمجتمعات التدوين والتقنيين، وصولاً إلى مجتمع الحقوق الرقمية الذي يزداد قوة وتأثيرًا، واجه المدافعون عن هذه الحقوق في المنطقة الديكتاتوريين، وصمدوا في وجه الحروب والقمع، ولا يزالون متمسكين بعزمهم على مواصلة النضال والمضي قدمًا.