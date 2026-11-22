أمست المرأة الفرنسية جيزيل بيلكوت رمزًا عالميا للشجاعة بعد تحدثها، دون خوف، عن عدد لايحصى من الاغتصابات من قبل زوجها السابق، بينما كانت غير واعية على مدار فترة زواجهم التي دامت 50 عامًا. ونشرت بيلكوت في 17 فبراير/شباط 2026، عقب انتهاء المحاكمة الجنائية البارزة ضد زوجها السابق، مذكراتها بعنوان “أنشودة للحياة: لنغير على من يقع العار” ويوثق الكتاب تجربتها الذي لاقى صدى دولي. حولتها ترجمة كتابها واللقاءات العديدة معها إلى أيقونة لصلابة النساء وصمودهن أمام أسوأ أشكال العنف الجنسي.

بدأت قضية بيليكوت للاغتصاب (المعروفة أيضًا في فرنسا باسم محاكمة اغتصابات مازان نسبة إلى بلدة في جنوب شرق فرنسا حيث عاش آل بيليكوت) في عام 2020 بعدما اُستدعي زوج جيزيل بيليكوت، دومينيك، إلى مركز الشرطة المحلي نتيجة اتهامه بأخذه صور خادشة للنساء في الأماكن العامة دون إذنهن. اكتشف المحققون بعدها أنه في الفترة بين 2011 إلى 2020، خدر دومينيك بيليكوت زوجته تخديرًا كيميائيا حتى يتسنى له وخمسين رجلًا على الأقل، تتراوح أعمارهم من 21 إلى 68، من اغتصابها وتصوير ذلك، مما أوصل التحقيقات إلى نهايتها.

في حالات كهذه، من الممكن طلب محاكمة مغلقة لحماية سرية هويات الضحايا. رغم ذلك، وعكس التصرف المعتاد، قررت جيزيل بيليكوت التنازل عن سرية هويتها لتحذر المجتمع الفرنسي بأكمله عن حجم العنف الجنسي ومدى انتشاره ولتسلط الضوء على عواقب الذكورية السامة.

أوضحت هذا القرار في مقابلة إذاعية على راديو فرنسا:

J'ai traversé la honte au moment de la révélation des faits, c'est-à-dire le 2 novembre 2020, quand je me suis rendue compte de toute l'horreur qu'on m'avait fait subir. J'ai mis du temps […] il m'a fallu quatre ans. Je me suis dit qu'il fallait penser à toutes les victimes de viols qui n'osent pas s'opposer au huis clos parce qu'elles ont cette honte, qui pour nous est une double peine, une souffrance que nous nous infligeons. Je n'imaginais pas que ma parole trouverait un écho aussi large, y compris au-delà de nos frontières.

شعرت بالعار عند نشر ما حدث في 2 نوفمبر/تشرين الثاني، 2020، حينما صرت واعية بكل الرعب الذي اختبرته. تطلب مني الأمر بعض الوقت. تطلب مني أربع سنوات. أخبرت نفسي أن عليّ التفكير في كل ضحايا الاغتصاب اللاتي لا يجرأن على رفض محاكمة مغلقة خوفَا من العار، مما يمثل مشقة مضاعفة لنا، معاناة نتكبدها بأيدينا. لم أتصور أبدًا أن يَلقى صوتي صدى واسع كهذا، صدى تردد حتى خارج حدود البلاد.

في فرنسا، تعاني امرأة من اغتصابٍ أو من محاولة اغتصاب كل دقيقتين ونص، وهو معدل من الراجح أنه أقل من الواقع؛ فكثير من الضحايا لا يبلغن عن هذه الجرائم التي غالبًا ما يرتكبها أشخاص مقربين.

في أكتوبر/تشرين الأول، وافق مجلس النواب الفرنسي ومجلس الشيوخ على تعديلٍ للقانون المُعرِف للاغتصاب، مُضيفين مفهوم عدم التراضي لأي من ضحايا الاعتداء الجنسي. الآن تصرح المادة 222-22 من قانون العقوبات بالتالي:

Constitue une agression sexuelle tout acte sexuel non consenti commis sur la personne d’autrui ou sur la personne de l’auteur […]. الاعتداء الجنسي هو أي فعل جنسي دون تراضي، ومُرتكب على الشخص أو على جسد المعتدي.

هزت قضية مازان المجتمع الفرنسي، وانتهت رسميًا بإدانة جميع المتهمين في ديسمبر/كانون الأول 2024. وتركت أثرا لا يُمحى على تغيير تعريف الاغتصاب في القانون الجنائي عام 2025.

في 14 يوليو/تموز 2025، منحت الجمهورية الفرنسية جيزيل بيلكوت وسام جوقة الشرف الوطني (الليجيون دونور) برتبة فارس.

رمز عالمي وأيقونة أدبية

باتخاذ القرار للتحدث علانية عما تعرضت له من أهوال، أثارت جيزيل بيليكوت جدالًا عالميًا في 2020. فهي مصدر إلهام للمجتمع والخطاب السياسي، مع كونها رمز للعنف ضد النساء والحصانة التي يتمتع بها الرجال الذين يرتكبون أفعال العنف تلك، حتى في المجتمعات الليبرالية التي تحمي المساواة الجنسانية بموجب القانون.

في 17 فبراير/شباط 2026، عقب انتهاء قضيتها، نشرت جيزيل مذكراتها التي شاركت في تأليفها الصحفية جوديث بيرنيون. وقدمت كتابها لأول مرة على لا جراند ليبريري، برنامج التلفاز الثقافي في وقت ذروة المشاهدات، في بث على قناة عامة في 11 فبراير/شباط 2026، وشاهده أكثر من نصف مليون مُتفرج. في هذه المقابلة التي استمرت لمدة 50 دقيقة، أكدت جيزيل رسالتها الرئيسة: يجب أن يتغير على من يقع العار، أي بعبارة أخرى، إن مرتكبي الاعتداءات الجنسية هم من يجب عليهم الشعور بالعار والخزي من جرائمهم، وليس الضحايا الذين يبلغون عنها.

تحدثت عن عدم كشف زياراتها للطبيب عن حقيقة تعرضها للتخدير رغم شكوكها. وأكدت على رفضها أن تكون “ضحية مكسورة الجناح”، وكيف ساعدها دعم الآف النساء، وكيف بدأت في بناء حياتها من جديد في سن 73. علقت ميشيل بيروت، المؤرخة والنسوية الفرنسية، في نفس البرنامج: “إن جيزيل بيلكوت مُلهِمة”.

بينما كانت هذه مقابلتها الأولى منذ بدء المحاكمة، إلا أن الصحفيين ومنابر إعلامية أخرى تجرى معها مقابلات حول العالم منذ حينها. من إل باييس الإسبانية إلى نيويورك تايمز، ومن البي بي سي إلى مجلة ڤوج ومجلة دير شبيغل الألمانية، وسيُنشر كتابها في 22 لغة، مما يُرسخ مكانتها باعتباراها أيقونة نسوية. وتُعرض صورتها منذ فترة في معارض شتى وألوان مختلفة من الفنون، مثل هذه اللوحة الجدارية من صنع ماكا: