هذا المقال جزءًا من سلسلة “في دائرة الضوء” من جلوبال فويسز لشهر سبتمبر/أيلول 2026، المعنونة “احتجاجات في ظل الديمقراطية”. تسعى هذه السلسلة لاكتشاف مختلف أشكال الاحتجاجات والأساليب التي تستعملها الدول لنزع الشرعية عنها وقمعها والعلاقة المعقدة بين الاحتجاجات والديموقراطية. يمكنك دعم هذه التغطية بالتبرع هنا.

صادف يوم 15 من شهر أغسطس/آب 2026، الذكرى 81 لنهاية الحرب العالمية الثانية، عندما احتفلت البلدان المتحالفة بالنصر على قوى المحور، بما فيها دولة اليابان. يولد هذا التاريخ عاطفة جماعية معقدة في اليابان: فبعض اليابانيين يرونه كلحظة تفكير عميقة لتاريخ البلد الموسوم بالعنف في زمن الحرب؛ وللبعض الآخر تسلط هذه الذكرى الضوء على مشاعر الندم والألم والإذلال بسبب الحرب والقنبلة النووية التي أنهتها وسببت في وفاة مئات الآلاف من مواطنيهم.

جاءت الذكرى هذا العام بمبادرة رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي كجزء من برنامجها اليميني، لإصلاح دستور البلاد السلمي بعد الحرب والابتعاد عن البيئة السلمية البحتة.

من جهتهم، احتفل ناشطون يابانيون في السلم بهذا التاريخ مع نشاطات مختلفة وتجمعات. حضرت جلوبال فويسز العديد من هذه الاجتماعات ولاحظت أن النضال الياباني من أجل السلم انتقل من رؤية أكثر إيديولوجية، المتميزة بنهج تصادمي وهرمي في كثير من الأحيان بالنسبة للجيل القديم، إلى نهج أكثر فردية ومتاح ومن ثقافة البوب بالنسبة للشباب.

اليساريون الأكاديميون

كان أول نشاط انعقد هو لمؤتمر اليسار المعنون “واحد وثمانون سنة لما بعد الحرب: حوار لإيقاف انهيار الديمقراطية” والذي نظمه المنتدى المدني الثقافي يوم 15 أغسطس/آب في مركز التربية باليابان، على بعد كيلومترات قليلة من ضريح ياسوكوني، موقع مثير للجدل حيث تلقى انتقادات من الصين وكوريا وحتى اليساريين في اليابان بسبب ضمه في “كتاب النفوس” أسماء لأكثر من ألف مجرم حرب، تمت إدانتهم خلال الحرب العالمية الثانية، وتعتبر قائمة شرفية لأشخاص كرسوا حياتهم للمجتمع الياباني.

افتتح الحوار ثلاثة أساتذة من جامعة طوكيو وشملت رؤاهم النقدية حول الأزمة الحالية للمجتمع المدني في اليابان.

أشار أحد الخبراء، الأستاذ تيتسويا تاكاهاشي، وهو ناقد معروف في القومية اليابانية، أن معاهدة الأمن اليابانية الأمريكية المبرمة عام 1951، والتي تمنح للقوات العسكرية الأمريكية الوصول برًا وبحرًا وجوًا في اليابان بموجب دفاع متبادل، أدت إلى “استعمار” أوكيناوا، حيث تم تسليم الجزء الكبير من الجزيرة إلى الجيش الأمريكي في حين تم تجريد السكان الأصليين للمنطقة من أراضيهم وحقوقهم.

انتقد تاكاهاشي اليسار لفشلهم في مساعدة سكان أوكيناوا حيث لم يواجهوا التمييز الهيكلي ضد المواطنين من الأقليات.

كانت القاعة التي تضم 156 مقعد ممتلئة، وظل البعض منهم واقفًا لمدة ثلاث ساعات ونصف في الاجتماع. كان غالبية الحضور من المتقاعدين المتعلمين في العقد السادس ومن الجيل القديم مع نقاشات أكاديمية حول المسائل المعقدة مثل الجيوسياسية والنظرية السياسية ما بعد الحرب.

عبّر بعض المشاركين عن انشغالاتهم حول هذه الوجوه القليلة للشباب في القاعة. أشار عالم الاجتماع يوكي هوندا أن الشباب الأصغر سنًا يشعرون باليأس من المجتمع الظالم:

今の若い人たちは将来への不安から権威主義的になっています。自分が生き残ることに必死なあまり、強者におもねり、弱者を叩くようになってしまっています。

يقود اليأس بالشباب إلى الاستبداد. في أيامنا هذه، أصبحوا يائسين من البقاء على الحياة وغالبًا ما يؤدي بهم الأمر إلى محاولة إرضاء الأقوياء والضغط على الضعفاء.

احتجاجات متوترة في الشوارع

في اليوم ذاته، حدثت عدة احتجاجات بالقرب من ضريح ياسوكوني والتي ضمت مجموعات من المحافظين المدافعين عن “احترام أرواح الأبطال الذين ماتوا في الحرب” ومجموعات يسارية مناهضة للحرب وتطلب “تعهد بالسلم وضد الحرب”.

قام الناشط من أوكيناوا، تاكامتسو غوشيكان، المعروف باسم “صائد العظام” لأنه أمضى قرابة 40 سنة بحثًا عن عظام جنود معركة أوكيناوا في مغارات جنوب أوكيناوا، بإضراب رمزي عن الطعام احتجاجًا ضد مخطط الحكومة في نقل قاعدة مشاة البحرية الجوية إلى منشأة جديدة في هينوكو، الأمر الذي يتطلب استصلاحًا للأراضي الرملية جنوب أوكيناوا. ولم يتم بعد التنقيب عن الرفات جنوب أوكيناوا، ويرى غوشيكان أن المشروع لا يحترم الموتى في كلا الجانبين للمعركة.

خلال معركة أوكيناوا (1 أبريل/نيسان-22 يونيو/حزيران 1945)، مات ما لا يقل عن 149.425 من سكان أوكيناوا والبعض منهم رأوا أنفسهم مجبرين على الانتحار بعد الهزيمة، ولم يتم العثور بعد عن رفاتهم. استهل غوشيكان إضرابه الأول عن الطعام عام 2021، بعد الإعلان عن نقل القاعدة.

في 14 من أغسطس/آب، وعشية ذكرى نهاية الحرب العالمية الثانية، عبّر غوشيكان عن انشغاله بخصوص تعليقات رئيسة الوزراء عن تايوان وتداعياتها على أوكيناوا، وهذا خلال المحاضرة المعنونة: “حوار تاكامتسو غوشيكان: لا مزيد من المعارك في أوكيناوا، لا مزيد من الحرب”:

私たちは戦争が起きたら死ねと言われているんです。[…]台湾有事が起きたら沖縄本島は屋内避難せよと言われています。人口が多いから避難させられないということです

أساسًا، يُقال لنا إننا سنموت في حال اندلاع الحرب. […] إذا حدثت حالة طوارئ في تايوان فإنه يستحيل علينا إخلاء الجزيرة الأساسية لأوكيناوا من معظم سكانها خارج المحافظة.

سلّط غوشيكان الضوء على تصريحات وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسث، في مارس/آذار 2025، والذي قال إن”اليابان ستكون في الخطوط الأمامية عند أي طارئ قد يواجه غرب المحيط الهادي، وناشد الشباب بأن ينظروا للحرب من منظور الأرواح البشرية وليس من منظور المصالح الجيوسياسية.

في 15 من شهر أغسطس/آب، عندما اقترب غوشيكان من ضريح ياسوكوني، أغلق عليه الطريق شخص من اليمينيين ودفعوا به وفريقه عبر زاوية التل.

في المساء، حدثت مواجهات أخرى، عندما نظم 50 ناشطًا من جمعية Hantenren (وهي جمعية مناهضة للإمبراطور) احتجاجها السنوي قرب الضريح. قامت مجموعة من المتظاهرين اليمينيين بمهاجمتهم بينما كانوا يقذفون شتائم عنصرية مثل “أيها الكوريون، عودوا إلى بلدكم!” و”حقائب قديمة”. في النهاية، تدخلت الشرطة لتفريق المجموعتين.

الشباب يفتحون طريقهم نحو السلام

اعتبر كثير من اليابانيين الشباب أن المحادثات الأكاديمية والصراعات في الشارع بعيدة كل البعد عن النشاط السائد وغير جذابة، ولكن هذا لا يعني أنهم لا يهتمون بالسياسة وقضايا السلام.

على سبيل المثال، أوجد الناشط الشاب تاتسو (@kizuki11674) استراتيجيته الخاصة لجعل من النشاط السياسي أكثر متاحًا. كل يوم الإثنين والجمعة، يقوم بعرض لافتات عن سياسة الحكومة، بدءًا من الرعاية الصحية وصولاً إلى قضايا السلام، وهذا على بساط أزرق في حديقة هيبيا ويدعو الناس للجلوس والحديث خلال موعد الغذاء. وتعتبر الحديقة ذات دلالة جد رمزية وهي أول حديقة شعبية في اليابان، حيث حدث فيها أول احتجاج اجتماعي على صعيد واسع عام 1905 لمواجهة الدولة الإمبراطورية. ويصف تاتسو نضاله المسمى “احتجاج الغذاء في حديقة هيبيا كوان”، كطريقة في جعل من الحوار السياسي الحاد إلى محادثة هادئة وودودة.

في 13 من شهر أغسطس/آب، وضح تاتسو لجلوبال فويسز الأسباب التي تقف وراء نشاطه:

街頭演説やスタンディングは、常に嫌がらせや理不尽な質問に晒されます。特に政権に反対するとき、反対派は「じゃあ代替案を出せ」と要求してきます。これが、人々がデモに参加するハードルを上げています。

تعرضنا دائمًا المضايقات في الشارع أو عند الوقوف على الرصيف إلى مضايقات أو أسئلة سخيفة؛ لاسيما عندما يطرح شخص ما سؤالاً عن الحكومة، حينها يسعى المعارضون إلى البحث عن نقاش: “حسنًا، ما هو اختيارك؟”. وهذا ما يجعل صعبًا على الناس من الانضمام إلى الاحتجاجات.

يعتقد أنه يجب على الناس العاديين المشاركة في النقاش السياسي، بغض النظر عن معرفتهم، فبدلاً من انتقاد الحكومة مباشرة، تتبنى ملصقات تاتسو جمالية المانغا والبوب، وتشير رسائله إلى القرارات الفردية وعواقبها، كما على سبيل المثال:

私が戦争で傷ついて欲しく無いと願う人々の中にはあなたの事も含まれています

أرغب في ألا يقوم الأشخاص الذين أحبهم بالحرب، وهذه الرغبة تشملك.

黙っていればそのまま。声を上げれば社会は動く。

إذا بقيت صامتًا، فلا شيء يتغير، ارفع صوتك ليتحرك المجتمع.

أكّد يويشي ناكاتا، وهو مشارك في احتجاج ساعة الغذاء وناشط سلام منذ 2015، عندما أقرت حكومة أبي تشريعًا بشأن السلام والأمن، على هذا التغير نحو الاستقلال الفردي من خلال عقيدة يقودها الحزب.

ネットの普及によりデモ活動は政治家の手を離れましたが、ネットでの連帯だけでなく、人と人との対面での対話が必要です。

مع انتشار الإنترنت، أفلتت التظاهرات من سيطرة السياسيين، وفضلاً عن التضامن عبر الإنترنت، أصبح الحوار وجهًا لوجه بين المواطنين ضروريًا.

لا يعتبر تاتسو وحيدًا، فالناشطون الشباب هم بصدد جعل الاحتجاجات أمرًا متاحًا وفرديًا وغير هرمي. وكان هذا الميل في تقدير المشاركة بمحض الإرادة واضحًا أيضًا خلال المظاهرة المناهضة للحرب في 15 من أغسطس/آب بالباب الجنوبي بمركز شينجوكو. وقد جذب المشاركين من كل الأعمار والأجناس الذين يضيئون مثل فوانيس لأيقوناتهم وملصقاتهم بألوان زاهية وبأسلوب البوب المستوحاة من الثقافة الشعبية لجحافل المشجعين.

يحمل أحد المشاركين ملصق احتجاج كُتب عليه: “مواطن عادي: لا أنتمي إلى أي حزب سياسي”. وأكثر من ذلك، فخلافًا للاجتماعات السياسية التقليدية، توقف مئات من الأشخاص في دائرة، ومرروا الميكروفون في شكل مفتوح لحرية التعبير. كانت الرسائل، التي جاءت في أغلبها من متحدثين الأصغر سنًا، مبنية على نداءات غريزية: “أريد فقط الاستمتاع بمشاهدة الأفلام الحركة العنيفة بسلام؛ ولهذا، لا للحرب!”. “لدي طفلين في الثانوية، لن أرسلهم إلى ساحة المعركة. لا تقتلوا الأطفال! لا تقتلوا الكبار! لا تقتلوا أحدًا!”.

كان الجو مريحًا ومشجعًا؛ وتحدث الكثير ضد وجهة نظر السياسيين القائلة إن الأسلحة النووية تشكل رادعًا حاسمًا لإدارة التوترات العالمية الحالية.

عند مشاهدة دائرة الميكروفون المفتوح، تعجبت إحدى المشاركات التي حضرت الندوة الأكاديمية ظهرًا والدموع في عينيها.

かつてのデモは、労働組合が作ったプラカードをかかげて、指示されたスローガンを復唱するだけでした。でも今は、ここにたくさんの若い人がいて、みんなが自分の言葉で話している。本当に素晴らしいことです。